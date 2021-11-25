人民网里约热内卢11月24日电 （记者吴杰）11月24日，哥伦比亚亚太高等教育研讨会中国主宾国活动成功举办。中国教育国际交流协会秘书长王永利、中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕代表蓝虎大使、哥驻华大使蒙萨尔维、哥国立大学远程教育学院院长阿法纳多尔、哥大学校长委员会学术顾问阿拉尔贡等出席开幕式并演讲。哥全国1016个城镇的一万多名国大师生及当地教育界人士参加线上论坛活动。

朱晓燕参赞代表蓝虎大使祝贺研讨会顺利召开。她表示，深化教育交流合作是全球和世界经济一体化最重要的组成部分，符合亚太及拉美各国人民的共同愿望。中哥建交41年来，两国政治、经贸、文化、教育、科技交流日益广泛，分别签署了政府间教育、文化、科技、体育交流协议。自2018年以来，又有北京体育大学、浙江中医药大学等分别与哥近30所大学签署了校际交流协议；2020年，20多所大学加入华南农业大学牵头创办的“中拉农业科教创新联盟”。今年，中哥双方分别举办了一系列线上教育论坛、大学中国文化周等活动，哥共有50多所大学参加，共举办中国文化、教育、农业、科技讲座80多场，为深化两国各领域合作打下坚实基础，“留学中国”成为时尚。

应大会邀请，王永利秘书长作为主宾国嘉宾，详细介绍了改革开放以来中国高等教育发展取得的成就，中国高校在疫情防控期间采取的“停课不停学”应对措施，以及国际教育交流与合作成果。目前，中国与世界188个国家和地区建立了教育合作关系，与55个国家和地区签署了学历学位互认协议，建立了10个高级别人文交流机制，与46个重要的国际组织保持定期交流，中国已经成为世界最大的留学生生源国。

研讨会由哥伦比亚国立大学及远程教育学院主办，中韩日驻哥使馆、哥中友好协会等机构积极参与，并得到哥伦比亚教育部、科技部、通讯部的大力支持。哥方表示，以中国为代表的亚太国家在高等教育学术研究、科技创新及成果应用方面，世界领先，实现了西方用两个世纪才达到的发展水平。韩国驻哥大使秋宗渊、日本驻哥大使高杉优弘、哥驻日本大使萨尔盖罗、哥国立大学前校长麦萨等也出席开幕式并致辞。他们表示，深化教育交流合作是全球和世界经济一体化最重要的组成部分。各国应积极推进教育改革创新，强化教育链和人才链、产业链、创新链的有机衔接和融合发展，不断提升教育自身发展的能力和服务经济社会发展的水平。

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