新华社北京11月20日电 11月20日，国务委员兼外长王毅在全球智库大会上发表视频致辞，介绍中国－东盟合作情况。

王毅表示，当前，在国际格局演变的大背景下，亚太地区出现了两种截然不同的潮流和趋势。一种是聚焦互利合作，共谋发展振兴，共同维护地区的和平稳定；一种是制造隔阂分裂，挑动冲突对抗，搞军事政治集团小圈子。显而易见，第一种潮流符合本地区的共同愿望和各国共同利益，而后一种则将严重损害亚太地区得来不易的和平繁荣局面，理应受到最坚决的集体抵制。

王毅说，亚太地区尤其是最富活力的东亚地区已经有了成熟的区域合作框架，形成了以东盟为中心，以东盟伙伴关系为主要载体的地区合作平台，其中中国和东盟的对话伙伴关系始终在区域合作中发挥着引领和示范作用。中国支持东盟共同体的建设，支持东盟在地区架构中的中心地位，支持东盟在亚太地区发挥更大的作用。

王毅说，我们注意到，东盟方面独立自主地提出了自己的印太展望，强调奉行开放、透明、包容、平等、互尊、互信、互利的理念，坚持尊重主权、不干涉内政等重要原则，这些理念和原则符合联合国宪章的宗旨，也与中国的外交政策理念相契合。中方已经同东盟提出的海上、互联互通、可持续发展以及经济等四大领域开展了富有成效的合作，我们愿意进一步加以深化。

王毅说，再过两天，中国将同东盟举行建立对话伙伴关系30周年纪念峰会，这是具有里程碑意义的重要会议。习近平主席将亲自出席，同东盟国家领导人共同回顾过去30年双方关系取得的重大成就和有益经验，并为未来的发展前景作出规划，指明方向。这次峰会必将推动中国东盟关系进一步提质升级，朝着建设更为紧密的中国－东盟命运共同体迈出新的步伐，也必将为地区和平稳定与繁荣作出新的更大贡献。

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