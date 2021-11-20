新华社联合国11月19日电（记者王建刚）旨在结束针对妇女和女童一切形式暴力的“聚光灯倡议”成果报告19日在纽约联合国总部发布。

报告显示，尽管在新冠疫情期间实施了封锁和限制等措施，但该倡议所开展的行动已经向约65万名妇女和女童提供了避免性别暴力的相关服务。

联合国妇女署执行主任西玛·萨米·巴胡斯当天在纽约联合国总部举行的记者会上说：“在全球范围内，妇女权利受到持续不断的压制，而新冠疫情加剧了对妇女和女童的暴力行为。”她说：“现在我们比以往任何时候都更需要采取协调行动，防止已取得的成果发生逆转。”

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔通过视频连线向记者通报了在全球范围内开展的一些活动。她举例说：“在马拉维，我们正在与社区组织和媒体合作，提高教育工作者、年轻人，尤其是男孩的认识。这些努力有助于更多人报告（暴力侵害妇女和女童行为），并为女孩和妇女提供更快速有效的支持。”

联合国开发计划署署长阿希姆·施泰纳通过视频连线对记者表示，“聚光灯倡议”对于遏制基于性别的暴力这一全球祸害至关重要，如通过与各国议员和联合国妇女署合作，建立了新冠疫情全球响应性别追踪系统，让立法者和政策制定者能在疫情期间与1000多个地方和基层妇女组织快速合作，有能力对针对妇女的暴力行为采取实际行动。

联合国和欧盟2017年共同发起了“聚光灯倡议”。该倡议旨在对暴力侵害妇女和女童的一切行为做出应对，重点关注家庭暴力、性暴力、性别暴力、杀害女性、贩运人口以及性剥削和经济（劳动）剥削等。倡议不仅使妇女和女童受益，约有88万名男性接受了“真正男子汉”的项目培训，学习如何处理家庭关系，用非暴力方法化解冲突，以及如何正确养育子女等。

除在疫情期间扩大服务外，该倡议还协助民间组织迅速适应不断变化的环境，加强在线服务，其中包括开展远程咨询和热线服务等。倡议还向更多的地方和基层组织提供资金支持，迄今已拨款1.46亿美元。

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