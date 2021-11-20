人民网努尔苏丹11月20日电 （记者周翰博）近日，中国驻哈萨克斯坦大使张霄就中国共产党十九届六中全会接受哈主流媒体采访。

在谈到十九届六中全会的重大历史意义时，张霄指出，这次全会是在中国共产党百年华诞的重要时刻，在“两个一百年”奋斗目标历史交汇关键节点上召开的一次重要会议。全会由中央政治局主持，中央委员会总书记习近平作了重要讲话。全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，审议通过了《关于召开党的第二十次全国代表大会的决议》。中国共产党自一九二一年成立以来，始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命，始终坚持共产主义理想和社会主义信念，团结带领全国各族人民为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福而不懈奋斗，已经走过一百年光辉历程。党和人民百年奋斗，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。一百年来，中国共产党领导人民进行伟大奋斗，积累了宝贵的历史经验，并在新时代实践中不断丰富和发展。全会决定，中国共产党第二十次全国代表大会于2022年下半年在北京召开。中国共产党将团结带领全国各族人民攻坚克难、开拓奋进，为全面建设社会主义现代化国家、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大召开。

在回答有关《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》以及历史上曾经有过的决议的问题时，张霄指出，1945年《关于若干历史问题的决议》和1981年《关于建国以来党的若干历史问题的决议》都对推动党和人民事业发展起到了重要作用。几十年过去了，党和国家事业大大向前发展了，党的理论和实践也大大向前发展了。站在新的历史起点，回顾过去、展望未来，对党的百年奋斗历程进行全面系统的总结，对于回答“过去我们为什么能够成功、未来我们怎样才能继续成功”这个问题具有非凡意义。中国共产党成立一百年来，以毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等同志为主要代表的一代代共产党员，团结带领全国各族人民为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福而不懈奋斗，形成中国特色社会主义理论体系。2012年中国共产党十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，战胜一系列重大风险挑战，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中国特色社会主义进入了新时代，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想。中国共产党的百年奋斗从根本上改变了中国人民的前途命运，开辟了实现中华民族伟大复兴的正确道路，展示了马克思主义的强大生命力，深刻影响了世界历史进程，锻造了走在时代前列的中国共产党。中国有一句古话，“以史为鉴，可以知兴替”。《决议》充分体现了中国共产党善于把握历史发展规律、掌握历史主动的政治自觉，表明中国共产党在新的历史征程上牢记初心使命、开创美好未来的坚定意志和历史担当，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

在被问到如何实现第二个百年奋斗目标的问题时，张霄强调，中国共产党团结带领中国人民已经踏上了实现第二个百年奋斗目标新的“赶考”之路，即在中华人民共和国成立一百周年之际，把中国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。中国共产党将坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用马克思主义的立场、观点、方法观察时代、把握时代、引领时代，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识。坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持系统观念，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，全面深化改革开放，促进共同富裕，推进科技自立自强，发展全过程人民民主，保证人民当家作主，坚持全面依法治国，坚持社会主义核心价值体系，坚持在发展中保障和改善民生，坚持人与自然和谐共生，统筹发展和安全，加快国防和军队现代化，协同推进人民富裕、国家强盛、中国美丽。中国共产党将永远保持同人民群众的血肉联系，践行以人民为中心的发展思想，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，团结带领全国各族人民不断为美好生活而奋斗。

关于中国经济发展的经验，张霄表示，中国经济快速增长完全是中国十几亿人民在中国共产党领导下艰苦努力、不懈奋斗所取得的，有几点经验可以同哈方朋友分享：一是坚持把发展作为党执政兴国的第一要务，在发展中解决问题。二是坚持深化改革、对外开放，顺应经济发展规律和国际大趋势，不搞僵化保守、闭关锁国。三是坚持创新，把创新作为引领发展的第一动力。四是坚持有效市场和有为政府结合，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。第五，也是最根本的，是坚持党的领导。加强党对经济工作的全面领导，坚持实事求是，一切从实际出发，按经济规律办事，充分调动各方面积极性、主动性、创造性，坚持系统观念，加强统筹协调，抓住社会主要矛盾，发挥规划的战略导向作用，发挥社会主义集中力量办大事的制度优势。2013年，习近平主席访哈期间提出“一带一路”倡议。8年来，“一带一路”已经成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。截至2020年，我国与“一带一路”沿线国家贸易额累计超过9.2万亿美元，在沿线国家直接投资累计接近1400亿美元。中国为共建“一带一路”国家提供了大量抗疫物资，中欧班列在疫情期间逆势而上，为全球供应链稳定和基本民生提供了有力的保障。托卡耶夫总统不久前应邀视频出席第四届中国国际进口商品展览会开幕式，高度肯定“一带一路”倡议对包括哈在内世界各国的重要意义，并对两国永久全面战略伙伴关系和中哈各领域务实合作寄予厚望。“永久全面战略伙伴关系已经成熟，并进入新阶段。快速发展的中国一直是哈萨克斯坦在亚洲最重要、最可靠的合作伙伴。”面对百年变局和世纪疫情相互交织的影响，我们坚定不移推动共建“一带一路”高质量发展，坚持共商共建共享原则，秉持开放、绿色、廉洁理念，致力于高标准、惠民生、可持续的合作项目，使“一带一路”建设不断适应新形势，呈现新气象。我们欢迎哈方继续积极参与共建“一带一路”，与中方及世界各国一起，加强互联互通、分享合作红利、实现共同发展。

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