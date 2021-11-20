新华社法兰克福11月19日电（记者沈忠浩）欧洲中央银行行长拉加德19日表示，面对当前高通胀率，欧洲央行货币政策必须保持耐心和持久性，并对任何可能出现的不稳定情况保持警惕。

拉加德当天以视频方式出席第31届法兰克福欧洲银行业大会并发表主旨演讲。她指出，本地区经济目前仍处于重启阶段，新冠疫情影响仍在持续之中，尤其是能源价格上涨、供应瓶颈和保持社交距离规定解除等因素正给一些经济部门造成影响，并在高通胀率中得到反映。

欧盟统计局数据显示，10月欧元区通胀率从9月的3.4%升至4.1%，创13年新高，其中能源价格同比大幅上涨23.5%。

拉加德说，供应中断、能源价格上涨等因素推高通胀水平，目前欧元区短期经济增长正失去动力。

她表示，鉴于疫情发展的不确定性及其影响的滞后性，难以准确预测欧元区通胀的驱动因素何时消退，但欧洲央行认为这些驱动因素或将在中期减退。

拉加德强调，货币政策对经济影响同样具有滞后性，欧洲央行更着眼于应对中期通胀。

她表示，能源价格由全球市场决定，供应瓶颈也无法通过货币政策解决。过早收紧货币政策只会加剧挤压家庭收入，无法解决通胀根本问题。

法兰克福欧洲银行业大会始于1991年，每年举办一届。今年会议以线上方式举行，重点讨论欧洲银行业以及宏观经济政策如何应对疫情影响。

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