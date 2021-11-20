人民网讯 2021年11月18日，中国驻美国大使秦刚与布鲁金斯学会董事会进行视频交流并发表演讲。全文如下：

尊敬的共同主席约翰逊女士、哈钦斯先生，

尊敬的艾伦会长，

女士们、先生们、朋友们，

感谢布鲁金斯学会邀请，很高兴同各位董事会成员见面。

近年来，国际上越来越关注中国的发展给国际秩序带来的影响。美方多次称，美国对华政策目的是维护“基于规则的国际秩序”，要确保“交通规则”。但这是指什么规则？是谁制定的？谁当交警？美方一直没说清楚。我们认为，世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。国际上的事应由各国商量着办，要践行真正的多边主义。

50年前，新中国在联合国的合法席位得到恢复。过去的这半个世纪，中国守规则、讲信义、重行动、勇担当，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

中国人民爱好和平，中国坚持走和平发展道路，是唯一将其写入宪法的国家。新中国没有主动发起过一场战争或冲突，没有侵占过别国一寸土地。我们倡导以和平方式化解争端，积极参与重大地区热点问题政治解决。无论是朝核还是伊核问题，如果没有中国发挥重要的劝和促谈作用，美国肯定早已陷入比今天要更糟糕的局面。中国共参与29项维和行动，是联合国维和行动第二大出资国和重要出兵国。

中国遵循《世界人权宣言》精神，始终保护并促进人权，将生存权、发展权作为首要基本人权。中国8亿以上人口脱贫，对世界减贫贡献超过70%。中国人民充分享有宪法规定的公民权利、政治权利和文化权利。中国加入或批准26项国际人权文书，包括6项联合国核心人权公约，而美国加入并批准的核心人权公约只有3项。

中国大力促进全球发展，习近平主席提出全球发展倡议，倡导构建全球发展共同体，推动国际社会加快落实2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。共建“一带一路”倡议获得141个国家和32个国际组织响应，将使沿线国近4000万人口摆脱贫困。入世20年来，中国已成为全球第二大经济体、第一大贸易国，是全球130多个国家和地区的最大贸易伙伴。近年来中国对世界经济增长贡献率稳定在30%左右。目前中国正迈向共同富裕，无疑将为世界发展带来更大机遇。

人类生活在地球村，各国命运休戚与共。习近平主席提出携手推动构建人类命运共同体。中国奉行“人民至上，生命至上”，推动构建人类卫生健康共同体，迄今已向世界110多个国家和国际组织提供超过17亿剂新冠疫苗，今年全年将对外提供20亿剂以上。我们秉持人与自然生命共同体理念，承诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标，并制定了明确时间表、路线图、施工图，加快推进经济绿色低碳转型发展，我们将说到做到。中国已成为全球最大太阳能和风能生产、消费国。中国还率先出资15亿元人民币成立昆明多样性基金。

事实证明，中国加入联合国的50年，就是希望为国际社会所承认、接受，融入国际体系并愿为此作出贡献的50年。中国加入了几乎所有普遍性政府间国际组织，参加了600多项国际公约及修正案。中国不是要破坏、推翻现有国际体系。我们无非是想在这个国际体系中促进世界和平发展，同时为中国和平发展营造有利的外部环境，无非是为解决全球性问题多贡献一份智慧，多提供一种选择。习近平主席强调：“推动人类命运共同体不是以一种制度代替另一种制度，不是以一种文明代替另一种文明，而是不同社会制度、不同意识形态、不同历史文化、不同发展水平的国家在国际事务中利益共生、权利共享、责任共担，形成共建美好世界的最大公约数。”中国无论过去、今天还是将来，都是国际体系中的“优秀成员”，即便我们自己也有困难，但都坚持做好自己的事，从不怨天尤人、甩锅推责，不给世界添乱，还力所能及帮助别人。2001年“9·11”事件后，中国坚定同美携手合作，共同应对恐怖主义威胁；2008年国际金融危机，中国同美方加强政策协调，合力维护金融稳定、促进世界经济发展；2015年中方同美方共同努力，促成气候变化《巴黎协定》；今年联合国气候变化格拉斯哥大会期间，中美双方达成中美强化气候行动联合宣言，为全球气候治理注入新动力。中国不是世界上各种问题的原因，而是解决的方案。

朋友们，

近年来，中美关系遭遇了前所未有的严重困难。有人认为中美是现行国际体系中两种水火不容的“操作系统”。对此，联合国秘书长古特雷斯表达了国际社会的普遍担忧：中美要避免对抗，世界不能再分裂。

我们必须共同抵制这样的前景，必须拿出远见、决断和行动，为中美两国和世界走出一条光明的道路。

——不忘初心。70多年前，中美同为联合国创始成员国。我们要牢记联合国宪章的开篇之语：“我联合国人民同兹决心，欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸。”现行国际体系的形成发展充满曲折艰辛，从一战后国际联盟的失败，第二次世界大战的生灵涂炭，再到联合国成立后持续40多年的冷战，霸权主义和大国间的零和博弈和恶性竞争导致世界动荡不安。冷战已结束30年，我们要坚定对冷战思维说不，对搞意识形态划线、阵营分割、集团对抗说不，始终顺应时代潮流，牢记中美两国和世界各国人民的共同愿望，推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

——牢记责任。几天前，中美元首举行视频会晤。习近平主席指出，中美作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，应该加强沟通和合作，既办好我们各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任，共同推进人类和平与发展的崇高事业。展现大国的担当，为世界提供更多公共产品。中美对维护联合国权威和地位负有义不容辞的责任，要带头践行真正的多边主义，维护公正合理的国际秩序。

——坚持原则。拼凑针对第三国的小集团，是开历史倒车。世界不应再被“新柏林墙”阻断。我们都应弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，而不是一味宣扬自身价值观。搞所谓“民主峰会”，给各国贴意识形态标签，排斥异己，拒不尊重和承认别国人民自我选择的发展道路，这本身就是最大的不民主。滥用泛化国家安全概念，搞清洁网络、“民主科技联盟”，无端打压别国企业，是逆全球化潮流而动，加剧世界经济风险。世界不应再被“脱钩”、“断供”所割裂。

我要特别强调，一个中国原则不仅是中美关系的政治基础，也是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识，是现行国际体系和秩序的重要组成部分。任何歪曲联大第2758号决议、在国际上挑战一个中国原则的图谋，就是改变台湾问题现状，就是破坏国际规则和国际秩序，是徒劳的。

——聚焦合作。人类社会面临的挑战难题层出不穷，中美需要合作、必须合作的领域数不胜数。我刚刚谈到气候变化，这是中美可以而且应该开展合作的重要领域。习近平主席对拜登总统表示，中方所提的全球性倡议对美国都开放，希望美方也能如此。“一带一路”倡议秉持共商、共建、共享原则，我们欢迎美方将“重建更好世界”倡议与其对接。近年来，中美曾共同面对两次重大公共卫生危机，但不同的态度导致结果完全不同。2014年，中美携手合作帮助非洲国家抗击埃博拉疫情。而2019年新冠肺炎疫情暴发后，美方将疫情政治化，为双方及国际社会团结抗疫设置了障碍。《纽约时报》专栏作家弗里德曼不久前发出一个灵魂拷问，如果外星人入侵，中美能否合作应对？我们希望中美两国都能和国际社会一道，给出一个清晰嘹亮的确定回答：同舟共济、携手应对。

朋友们，

最后，我愿引用中国武侠电影《卧虎藏龙》里的一组对白同大家分享。有人问大侠：在江湖上走来走去，是不是很好玩？大侠回答：走江湖，靠的是人熟、讲信、讲义。中国就是这样一个笑傲江湖的大侠。我们也希望美国是这样的大侠。两个大侠和平共处、行侠仗义、并肩前行对这个世界不是很好吗？为何要斗得势不两立、你死我活、两败俱伤呢？欢迎大家和我一道思考。

谢谢大家！

(责编：苏缨翔、常红)