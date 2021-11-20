秦刚与美国布鲁金斯学会董事会进行视频交流截图

人民网华盛顿11月19日电 （记者张梦旭、李志伟）18日，中国驻美国大使秦刚与美国布鲁金斯学会董事会进行视频交流并发表演讲，就中美关系和当前国际秩序等一系列问题阐述了中国立场。

“美方多次称，美国对华政策目的是维护‘基于规则的国际秩序’，要确保‘交通规则’。但这是指什么规则？是谁制定的？谁当交警？美方一直没说清楚。”秦刚指出，中国认为世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。国际上的事应由各国商量着办，要践行真正的多边主义。

秦刚强调，中国加入联合国的50年，就是希望为国际社会所承认、接受，融入国际体系并愿为此作出贡献的50年。中国无论过去、今天还是将来，都是国际体系中的“优秀成员”，即便我们自己也有困难，但都坚持做好自己的事，从不怨天尤人、甩锅推责，不给世界添乱，还力所能及帮助别人。2001年“9·11”事件后，中国坚定同美携手合作，共同应对恐怖主义威胁；2008年国际金融危机，中国同美方加强政策协调，合力维护金融稳定、促进世界经济发展；2015年中方同美方共同努力，促成气候变化《巴黎协定》；今年联合国气候变化格拉斯哥大会期间，中美双方达成中美强化气候行动联合宣言，为全球气候治理注入新动力。中国不是世界上各种问题的原因，而是解决的方案。

近年来，中美关系遭遇了前所未有的严重困难。有人认为中美是现行国际体系中两种水火不容的“操作系统”。对此，秦刚表示，中美必须共同抵制这样的前景，拿出远见、决断和行动，为中美两国和世界走出一条光明的道路。一是不忘初心。我们要坚定对冷战思维说不，对搞意识形态划线、阵营分割、集团对抗说不，始终顺应时代潮流；二是牢记责任。中美对维护联合国权威和地位负有义不容辞的责任，要带头践行真正的多边主义，维护公正合理的国际秩序；三是坚持原则。拼凑针对第三国的小集团，是开历史倒车。世界不应再被“新柏林墙”阻断。世界不应再被“脱钩”、“断供”所割裂；四是聚焦合作。人类社会面临的挑战难题层出不穷，中美需要合作、必须合作的领域数不胜数，中美需要同舟共济、携手应对。

在演讲的最后，秦刚引用中国武侠电影《卧虎藏龙》里的一组对白同大家分享。有人问大侠：在江湖上走来走去，是不是很好玩？大侠回答：走江湖，靠的是人熟、讲信、讲义。秦刚说：“中国就是这样一个笑傲江湖的大侠。我们也希望美国是这样的大侠。两个大侠和平共处、行侠仗义、并肩前行对这个世界不是很好吗？为何要斗得势不两立、你死我活、两败俱伤呢？欢迎大家和我一道思考。”

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