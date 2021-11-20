人民网里约热内卢11月19日电 （记者吴杰）11月19日，中国与巴西政商界人士相聚云端，把脉人们生产生活朝着数字化、虚拟化、便捷化演变的新情况，就中巴数字经济合作展开交流。

今年9月发布的《全球数字经济白皮书》显示，2020年全球47个国家数字经济规模占国内生产总值43.7%，在全球疫情催化下，一大批零接触、跨时空、广覆盖的远端技术广泛应用。中国数字经济规模位居世界第二，2020年同比增长9.6%，增速全球居首。

中国驻累西腓总领事严宇清表示，科技不断进步，“云对话”平台让我们跨越山海，万里牵手。希望与会双方通过交流会在新一轮技术革命浪潮中把握先机，在经济发展新模式上探索合作新前景，加强数字发展战略对接，推动虚拟经济同实体经济融合发展，加强高校、科研机构和科技企业合作，提高社会发展水平和现代化治理能力。

巴西数字经济占国内生产总值的比例名列世界前茅，正大力推动数字城市项目、农业5G技术、工业技术4.0和“智慧巴西”国家宽带发展计划。

塞阿腊州经济发展与劳动厅副厅长儒里奥·卡瓦坎特表示，数字经济发展是当前全球经济发展的重要课题。塞阿腊州高度重视数字经济发展，通过推动基础设施建设、提高基础和高等教育质量、注重青年人才培养等方式，积极应对数字经济和信息化发展带来的机遇与挑战。

塞阿腊州工业联合会经济顾问劳罗·内托系统介绍塞州数字经济发展现状后表示，数字经济正推动各产业创新发展，成为促进世界经济增长的重要动力。塞州工业联合会愿发挥桥梁纽带作用，推动巴中双方互学互鉴，在数字经济领域加强交流与作。

本次数字经济合作线上交流会是纪念中国福建省与巴西塞阿腊州结好二十周年而召开的。福建省人民政府外事办公室副主任黄劭蓉、塞阿腊州政府外事办公室主任塞萨尔·里贝罗等出席并致辞。福建省数字福建建设领导小组办公室、住房和城乡建设厅、工业和信息化厅及相关企业负责人就数字产业发展、智慧城市管理、制造业企业数字化转型、智能物联创新等话题与巴方嘉宾进行了交流探讨。

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