新华社北京11月19日电 题：害人害己的美式“甩锅主义”

新华社记者郑汉根

近年来，在国际舆论场上，有一个词语频频亮相，那就是“甩锅”。这个词之所以“大热”，完全得益于部分西方政客尤其是美国政客的全力“加持”。

一些美国政客用他们不懈的“努力”，将甩锅表演到了极致。抗疫失败，他们甩锅，抛出中国实验室“泄漏病毒”等众多荒谬论调；自身经济遇到问题，他们甩锅，无端指责他国“不公平贸易政策”；面对气候变化，虽然本国人均碳排放远远高于他国，他们依然甩锅，污蔑别国“破坏环境”；网络安全方面，明明本国是“窃听帝国”“黑客帝国”，他们照样甩锅，抹黑他国“威胁网络安全”。

总之，没有什么“锅”是美国政客们不能甩的。凡是自己身上发生的不好的事，或者对自己名誉可能有损害的事，他们立刻寻找“替罪羊”转嫁责任，进行甩锅。“甩锅主义”似乎已成为美国政客的一种“信仰”，而且这种“信仰”越发有一种“走火入魔”的趋势。

美国政客们迷信甩锅的“功效”，认为这可以让他们转危为安、转祸为福。他们甩锅的操作还颇有“章法”，比如政客、媒体、智库等相互配合，制造舆论攻势，极力营造“三人成虎”的舆论效果，力图达到抹黑他国的目的。

“甩锅”在美国也可谓一种“传统”。美国历史上，遇到疫情就指责少数族裔或外国人的事屡见不鲜，比如黑人就曾因黄热病流行成为被抹黑对象，华人曾成为天花疫情的“替罪羊”，海地移民曾被贴上艾滋病“高危人群”标签。20世纪30年代大萧条时期，美国社会将经济不景气甩锅犹太人，“犹太人控制美国银行”等谣言满天飞，导致针对犹太人的暴力行为猖獗。

美式“甩锅主义”不仅针对他国、针对其他族裔，美国内党派、精英群体之间也甩锅成风。本届政府甩锅上届政府，民主、共和两党相互甩锅，政府、国会相互甩锅，这都是“蔚为大观”的美国“甩锅政治”。

美国政客们为何热衷“甩锅”？一是可以减轻自己的“无能感”；二是企图以此谋取政治利益；三是打压他们认为对美国有所谓“威胁”的国家，保持美国霸权地位……

“甩锅主义”在美国盛行，照见了美国一些深入膏肓的痼疾：这是功利的选举政治，政客们不愿承认自己在执政过程中犯错误，否则就可能失去选票；这是根深蒂固的种族主义，疫情等问题是其他族群造成的，白人是天生优秀、完全清白的；这是偏执的霸权主义，面对他国发展，必须要通过甩锅、造谣等方式加以打压，否则会危及其霸权。

然而，甩锅别人撇不开自己的责任，甩锅他国治不了本国的“病”。美国知名经济学家斯蒂芬·罗奇反对美国政客寻找“替罪羊”的做法，指出美国国内因素是造成美国同中国等国家贸易逆差的重要原因。美国斯坦福大学弗里曼-斯波格利国际问题研究所高级研究员弗朗西斯·福山认为，“美国衰落”的长期根源更多是国内因素而非国际因素。

“君子求诸己，小人求诸人。”美式“甩锅主义”害人害己，让美国自诩的所谓“灯塔”渐渐失色，现出对底层民生福祉乃至生命漠不关心的“冷色”，以及让美国国家信誉持续透支的“暗色”。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)