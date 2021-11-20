新华社北京11月19日电（记者潘洁、许可）外交部发言人赵立坚19日表示，中俄是搬不走的好邻居，也是拆不散、压不垮的真伙伴。双方将继续恪守“四个相互坚定支持”共识，沿着两国元首擘画的大方向笃定前行，不断丰富和拓展新时代中俄关系的战略内涵。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，18日，俄罗斯总统普京在俄外交部部务会扩大会议上对中俄关系给予高度评价，强调俄中全面战略协作伙伴关系堪称21世纪国家间高效协作的典范，尽管并非所有国家都乐见俄中关系顺利发展，俄方仍将同中方在政治、经济等领域加强合作，深化国际协作，共同应对上述离间分化企图。中方对此有何评论？

赵立坚说，普京总统就中俄关系作出积极表态，再次体现了俄方特别是普京总统本人对发展对华关系的高度重视，也再次彰显了两国互为外交优先方向，中方对此高度评价。

“在今年6月两国元首共同发表的关于《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年的联合声明中，双方明确重申，俄罗斯需要繁荣稳定的中国，中国需要强大成功的俄罗斯。”他说，中俄关系不论过去、现在还是将来，都将建立在平等相待、高度互信、维护彼此核心利益的原则基础之上。

赵立坚强调，中俄是搬不走的好邻居，也是拆不散、压不垮的真伙伴，两国发展高水平战略协作伙伴关系是基于各自国情作出的长远战略选择。“我们不谋求党同伐异的‘小圈子’，更不吃离间分化那一套。双方将继续恪守‘四个相互坚定支持’共识，沿着两国元首擘画的大方向笃定前行，不断丰富和拓展新时代中俄关系的战略内涵，携手构建超越意识形态和历史文化差异的新型大国关系，推动构建人类命运共同体。”

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