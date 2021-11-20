新华社维也纳11月19日电（记者于涛）奥地利政府19日宣布，从22日起对全国居民实施“封禁”以遏制新冠疫情蔓延，从2022年2月起实行强制性疫苗接种。

新一波新冠疫情近期在欧洲地区迅速蔓延，奥地利疫情形势尤其严峻。奥地利已从11月15日开始对未接种新冠疫苗者实施“封禁”措施，但专家认为这远远不够。

19日，奥地利联邦政府在与各州州长举行疫情磋商后宣布进一步升级疫情防控措施。主要包括：从11月22日起对全国所有居民实施为期10天的“封禁”措施，之后根据疫情评估形势可能再延长10天，最迟20天后回到仅对未接种疫苗者实施“封禁”的状态；建议接种第二剂疫苗4个月后接种第三剂；人们在包括工作场所在内的所有封闭空间内必须戴FFP2标准的口罩；建议居家办公；从2022年2月1日起实行全民强制性疫苗接种，不接种者将受重罚。

这是自疫情暴发以来奥地利第四次宣布全国性“封禁”。该国也将成为欧盟第一个实行强制性疫苗接种的国家。

奥地利卫生部网站19日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例15809例，创下疫情暴发以来单日新增最高纪录；累计确诊病例超过100万例；新增死亡病例48例，累计死亡11951例。

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