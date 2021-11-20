新华社北京11月19日电 题：坚定不移推动共建“一带一路”高质量发展——习近平总书记在第三次“一带一路”建设座谈会上的重要讲话引发与会人员热烈反响

新华社记者

习近平总书记19日在北京出席第三次“一带一路”建设座谈会并发表重要讲话。以高标准、可持续、惠民生为目标，巩固互联互通合作基础，拓展国际合作新空间，扎牢风险防控网络……习近平总书记对继续推动共建“一带一路”高质量发展作出部署，引发与会人员的强烈共鸣。

为继续推动共建“一带一路”高质量发展指明方向

“习近平总书记的讲话高瞻远瞩、统揽全局、思想深刻、内涵丰富，为坚定不移推动共建‘一带一路’高质量发展提供了根本遵循，为推动共建‘一带一路’更好造福各国人民指明了前进方向。”推进“一带一路”建设工作领导小组办公室副主任、国家发展改革委副主任宁吉喆说。

2013年秋，习近平总书记西行哈萨克斯坦、南下印度尼西亚,先后提出建设丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路重大倡议。8年来，推动共建“一带一路”高质量发展，取得实打实、沉甸甸的成就。

这次座谈会上，习近平总书记肯定了“一带一路”建设取得的成就，分析了当前面临的新形势，并提出继续推动高质量共建的着力点。与会人员表示，习近平总书记为继续推动共建“一带一路”高质量发展指出了清晰路径。

企业在“一带一路”建设中发挥着重要作用。与会企业代表们认为，习近平总书记的讲话为中国企业“走出去”指明了方向。

近年来，正泰集团立足光伏新能源与智能电气产业优势，积极谋划布局“一带一路”沿线市场，已在包括“一带一路”国家在内的140多个国家和地区设立销售网点和物流服务。与会发言代表、正泰集团董事长南存辉说：“总书记关于‘一带一路’的重要讲话高屋建瓴、把握大势、放眼未来，让我们看到了‘一带一路’的广阔前景与澎湃动力，进一步坚定了我们坚持绿色发展、全球化发展的信心和决心。 ”

当前，世界百年变局和世纪疫情交织，经济全球化遭遇逆流，世界经济艰难复苏。

宁吉喆说，这次座谈会的召开，向世界传递了我国坚定不移扩大高水平开放、坚定不移推动共建“一带一路”高质量发展的决心和信心，向世界表明了我国通过共建“一带一路”推动疫后全球经济复苏和构建人类命运共同体的大国担当。

扎实举措增强各方共建的信心和决心

为推动共建“一带一路”高质量发展不断取得新成效，习近平总书记从夯实发展根基、稳步拓展合作新领域、全面强化风险防控等方面，提出一系列务实举措。

“要稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作，培育合作新增长点。”习近平总书记指出稳步拓展合作的新领域。

推进“一带一路”建设工作领导小组办公室副主任、外交部副部长马朝旭说，今年以来，外交部根据习近平总书记提出的建设更加紧密的“一带一路”伙伴关系，会同30多个国家发起了绿色发展伙伴关系倡议和疫苗合作伙伴关系倡议，向共建国家提供14亿多剂疫苗。绿色丝绸之路、健康丝绸之路成为共建“一带一路”国际合作的新亮点。

自“一带一路”倡议提出以来，中国远洋海运集团在“一带一路”沿线完成投资642亿元，投资建设了包括希腊比雷埃夫斯港、阿联酋阿布扎比码头等重要枢纽港在内的集装箱码头。

与会发言代表、中国远洋海运集团有限公司董事长万敏说，集团将认真落实习总书记的重要指示，进一步加大沿线港口码头投资建设，大力推进技术创新，推动绿色低碳可持续发展，构建智慧港航生态，畅通物流循环体系，为“一带一路”建设和全球互联互通贡献“航运力量”。

与会发言代表、中国国际经济交流中心总经济师陈文玲说，通过创新合作方式，可以把中国的投融资变成酵母和杠杆，撬动全球更多资源，实现发达国家的资本、技术、智力与发展中国家资源、劳动力、市场等要素优化组合。

扎实推进更好服务构建新发展格局

“共建‘一带一路’是构建新发展格局的重要支撑。”陈文玲说，共建“一带一路”前途光明，只有持之以恒推动“一带一路”行稳致远，才能爆发出长周期、基础性的强大能量，形成势不可挡的世界大势。

“展现出强大生命力的‘一带一路’必将在全球合作中发挥越来越强的引领作用。”中国贸促会贸易投资促进部部长冯耀祥说。他表示，贸促会将建好用好贸易投资促进平台，增进中外工商界交流，提供更精准信息服务、更有效商事服务、更有力法律服务，助力经贸合作项目落地落实。

与会发言代表、江苏省委书记吴政隆表示，江苏将坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神，更加注重绿色低碳、共建共赢、民心相通和风险防范，扎实推动共建“一带一路”高质量发展，为绘好共建“一带一路”的“工笔画”增添江苏色彩，为服务构建新发展格局作出应有贡献。（记者于佳欣、安蓓、杨绍功、贾远琨、谢希瑶）

(责编：苏缨翔、徐祥丽)