新华社芝加哥11月19日电（记者徐静）美国威斯康星州基诺沙县巡回法院19日作出判决，宣布去年8月基诺沙市枪击案嫌疑人凯尔·里滕豪斯无罪。

据美国媒体报道，由12人组成的陪审团经过商议后达成一致，裁决里滕豪斯被控包括一级谋杀罪在内的所有5项罪名均不成立。法官随后宣布里滕豪斯无罪，并将其当庭释放。

在巡回法院外，数十人举着支持里滕豪斯的标语牌，另一些人则对判决结果表示失望。

基诺沙市枪击案受害者之一胡贝尔的亲属当天在一份声明中说，这一判决让他们感到“心碎”。它传达了令人无法接受的信息，即持枪平民可以在任何城市煽动暴力，然后利用他们“创造”的“危险状况”证明在街上开枪是正当的。

2020年8月，基诺沙市警察开枪击伤黑人男子雅各布·布莱克，引发当地抗议示威活动。时年17岁的里滕豪斯被控在8月25日的抗议示威活动中开枪造成2人死亡、1人受伤。事发现场录像显示，手持步枪的里滕豪斯在街上被人追赶，他倒在地上后向抢夺其枪支的人开枪。

美国检方随后对里滕豪斯提出包括一级谋杀罪在内的5项罪名指控。一旦罪名成立，他将被判处终身监禁。基诺沙市枪击案的审理在美国备受关注，引发有关枪支权利和自卫界限的激烈辩论。

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