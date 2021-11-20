新华社莫斯科11月19日电（记者华迪）俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫19日表示，解决白俄罗斯和波兰边境难民危机，需要白方和欧盟直接接触。

俄罗斯媒体援引佩斯科夫的话报道说，解决边境难民危机需要一个过程，目前尚未找到解决的办法，但仅靠俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科之间的交流是不够的，继续卢卡申科和欧盟代表的直接接触非常重要。

佩斯科夫说，普京与卢卡申科当天再次通电话，讨论了白俄罗斯和波兰等欧盟国家边境的难民问题。双方对波兰边防军人对难民采取暴力手段等强硬行为表示严重关切。

另据克里姆林宫网站发布的消息，卢卡申科在与普京的通话中介绍了白俄罗斯在避免危机升级和向难民提供人道主义援助方面所采取的措施，以及近日卢卡申科与德国看守政府总理默克尔通电话的相关情况。普京和卢卡申科一致认为，白俄罗斯与欧盟相互协作对解决危机至关重要。

近期，数以千计难民试图从白俄罗斯进入波兰、立陶宛等欧盟国家，最终前往西欧，其中多数人来自中东。波兰等国强化边境管控，严防非法入境，导致大量移民滞留边境。波兰等国指责白俄罗斯策划这场危机，以此报复欧盟先前对白施加的制裁。白方则表示，制裁使白俄罗斯无法控制移民流入。

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