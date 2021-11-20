本报法国圣艾尼昂11月19日电 （记者李永群、刘玲玲）法国中部圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园18日举行仪式，为今年8月2日在此诞生的雌性大熊猫双胞胎幼崽命名“欢黎黎”和“圆嘟嘟”，寓意中法友谊和健康成长。中国奥运跳水冠军张家齐和法国著名足球运动员姆巴佩分别担任“欢黎黎”和“圆嘟嘟”的“命名人”。

命名仪式所在的大熊猫馆内，红色灯笼高悬，印有大熊猫图案的旗帜随处可见，一派欢快友好氛围。在现场嘉宾的热切期盼下，两只可爱的大熊猫宝宝首次在公众面前亮相，憨态可掬。

据介绍，超过12万人参加网络投票，为大熊猫宝宝选择中文名。“欢黎黎”和“圆嘟嘟”从5对备选名字中脱颖而出。“欢黎黎”的“欢”字来自大熊猫妈妈的名字“欢欢”，“黎”字取自法国首都“巴黎”；“圆嘟嘟”的首字来自大熊猫爸爸“圆仔”，“嘟嘟”意指“成都”。

中国驻法国大使馆临时代办余劲松致辞表示，中法两国开展大熊猫合作即将迎来第十个年头，“欢欢”“圆仔”在法国安家落户、“添丁进口”、幸福生活，给两国人民带来很多欢乐，也成为中法友谊的象征。

法国外交部国务秘书勒穆瓦纳表示，大熊猫是中国的国宝，也是连接法中这两个东西方悠久文明的桥梁。法中两国都是全球生物多样性保护的领军者，相信两国未来可以在该领域开展更多合作。

姆巴佩祝愿大熊猫宝宝健康成长，为法中两国人民带来更多欢乐。他愿意积极投身濒危动物保护工作，共同守护地球家园。张家齐说：“再过两个多月，另一只大熊猫，也就是北京冬奥会吉祥物之一‘冰墩墩’将再次让世界聚焦我的家乡北京。我也热切期盼与世界各国的运动健儿一起，在2024年相聚巴黎奥运会。”

2012年1月，大熊猫“欢欢”和“圆仔”从中国来到博瓦勒动物园，开启为期10年的中法大熊猫繁育合作计划。2017年8月，“欢欢”诞下雄性幼崽“圆梦”，“圆梦”成为首只在法国出生的大熊猫。今年8月2日，“欢欢”又顺利诞下雌性双胞胎“欢黎黎”和“圆嘟嘟”。

《 人民日报 》（ 2021年11月20日 03 版）

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