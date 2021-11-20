本报记者 张朋辉

世界知识产权组织日前发布年度《世界知识产权指标》报告显示，2020年，中国在专利、商标、工业品外观设计等方面知识产权申请量均居世界首位，展现出强劲的创新活力。

报告显示，中国已经成为全球专利活动最活跃的国家。中国国家知识产权局去年以受理150万件专利申请居全球首位，比位居第二的美国受理申请量多2.5倍，紧随其后的是日本、韩国及欧盟。中国以按类统计的约930万商标申请位居第一，而后是美国、伊朗、欧盟及印度。

世界知识产权组织总干事邓鸿森表示，中国高度重视知识产权保护和创新，今年9月发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国在创新领域的全球排名已经从2013年的第三十五位上升至第十二位，是排名最高的中等收入经济体。随着知识产权质量和效益的日益提升，中国创新能力越来越受世界瞩目。

报告强调，得益于中国等国家和地区专利申请量的稳定增长，亚洲地区相关申请量在全球中的占比也大幅提升。亚洲各主管局2020年受理的专利申请数量占全世界申请总量的66.6%，这一比例相比2010年的51.5%显著提高；亚洲地区商标申请量占全球的71.8%，相比2010年的41.3%也有大幅提升。

报告还显示，中国拥有的有效专利数量达310万件，居世界第二位，较2019年增长了14.5%，成为2020年有效专利增长最快的国家。

比利时中欧数字协会联合创始人克劳迪娅·韦尔诺蒂认为，中国知识产权工作不断向提高质量转变，专利质量大幅提升，创新成果得到有效利用。中国以科技创新引领高质量发展，积极参与全球科技创新合作，将为全球知识产权可持续发展作出更多贡献。

（本报布鲁塞尔11月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月20日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)