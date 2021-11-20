本报记者 陈尚文 屈 佩

11月19日，中共中央对外联络部以线上线下相结合的方式举办中共十九届六中全会精神专题宣介会。塞尔维亚社会党主席、议长达契奇，柬埔寨人民党中央常委、国会第二副主席昆索达莉，巴基斯坦正义运动党领导人、国民议会副议长苏里，也门改革集团领导成员、副议长巴西拉，尼日利亚全体进步大会过渡委员会全国书记阿帕努德德厄，巴西劳工党领导人、前总统罗塞夫，西班牙共产党主席森特利亚等来自全球160多个政党和组织机构的500多位代表以及近100位在京驻华使节出席。

中共中央对外联络部部长宋涛以及有关专家学者向外方作宣讲，表示中共十九届六中全会是在中国发展的重大历史关头召开的一次具有里程碑意义的重要会议。全会审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，全面总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，特别是中国特色社会主义进入新时代取得的历史性成就、发生的历史性变革和积累的新鲜经验，强调中国共产党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，反映了全党全军全国各族人民共同心愿，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。中国共产党既为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，也为人类谋进步、为世界谋大同，始终胸怀天下，从人类发展大潮流、世界变化大格局、中国发展大历史来正确认识和处理同外部世界的关系。我们愿同世界各国政党和一切进步力量一道，继续推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

与会外方人士热烈祝贺中共十九届六中全会成功召开，高度评价中共百年来特别是十八大以来在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下取得的辉煌成就，认为全会不仅为中国共产党在新的征程上继续前进注入强大动力，也将对世界发展进程产生积极而深远的影响。期待同中国共产党加强友好交往，学习借鉴中国共产党的成功经验，深化同中方各领域务实合作，增进全人类共同福祉。

“如果不了解中国共产党的目标和追求，就不可能读懂中国。”在俄罗斯驻华大使杰尼索夫看来，中共十九届六中全会再次明确了中国共产党矢志不渝的奋斗使命是为人民服务，中国共产党将继续继承和弘扬人民至上的理念。他强调，不仅中国共产党党员应该学习中共十九届六中全会精神，关注中国发展的外国朋友也应该加强学习。

老挝驻华大使坎葆·恩塔万表示，中共十九届六中全会召开于中国共产党成立100周年的重要历史时刻，具有重要的历史意义。“全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，充分展现了中国共产党始终坚持共产主义理想和社会主义信念，坚持在实践中寻找真理，坚持人民立场和为人民服务。”

埃及驻华大使穆罕默德·巴德里在接受本报记者采访时表示，中共十九届六中全会全面总结了百年来中共所取得的重大成就和历史经验，“中方举办此次宣介会，对中共十九届六中全会精神进行阐释与说明，这对于所有关注中国历史、现状和发展的人而言都至关重要”。

（本报北京11月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年11月20日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)