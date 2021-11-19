人民网布鲁塞尔11月19日电 （记者张朋辉）11月18日，中国常驻日内瓦代表团、俄罗斯常驻日内瓦代表团共同举办“民主与人权：共同追求，多彩实践”线上研讨会。50余国常驻代表和高级外交官、非政府组织代表、学者和媒体记者等130余人参加。与会代表围绕民主与人权等问题展开热烈讨论。

中国常驻日内瓦代表团临时代办李松大使在致辞中指出，民主是全人类共同价值，人权是各国人民共同的梦想和诉求。民主和人权不是定制品、装饰品、奢侈品，更不是少数国家的专利品，而是各国人民共享的权利。无论采取何种样式，人民当家作主才是真民主；以人民为中心，才能实现真正全面的人权。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主。打着民主人权旗号干涉别国内政，人为制造对抗，只会引发动荡甚至灾难。

李松表示，今年是中国共产党成立100周年，正是在这100年里，中国共产党团结带领中国人民找到了一条真正符合中国国情的道路，致力于实现民族复兴伟大目标，在此进程中不断促进民主人权。中国共产党十九届六中全会审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，告诉世界中国共产党从哪里来，团结带领中国人民向何处去。我们将全面建设社会主义现代化国家，让人民过上更美好生活，为世界和平与发展做出新的贡献。我们乐于同其他国家分享本国做法经验，但绝不会将中国模式强加于人。我们积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教。

俄罗斯常驻日内瓦代表加季洛夫大使表示，在追求民主和人权过程中，应考虑不同文化特征、道德标准及社会传统价值观。一些自称“民主堡垒”的国家固守冷战思维，企图以其所谓“民主标准”划线，进一步加深国家间分歧，这是完全不可取的。所谓“基于规则的秩序”对基于《联合国宪章》和国际法的国际体系造成破坏。

与会国际知名学者介绍了对民主与人权问题的看法。中国政治学学者李世默指出，民主的目标应是满足广大民众的需要。从结果导向衡量民主的有效性可以看出，中国人民对国家治理方式感到满意，对未来充满希望，中国显然比美国更加民主。俄罗斯历史研究基金会主席纳罗科尼斯卡亚表示，国际社会应就民主和人权问题进行全新思考。西方国家企图在意识形态上搞独裁，有悖于人类社会共同价值和利益。巴西圣保罗州立大学教授皮雷斯指出，世界上没有放之四海而皆准的模式，西方国家借口“普世价值”“捍卫人权”剥削别国、搞军事干预、支持政变，那种将自身制度强加于别国的做法贻害无穷。联合国人权理事会发展权政府间工作组主席阿克拉姆指出，没有人可以垄断民主定义权，世界范围内发展权尚未得到有效落实，根本原因在于发达国家设置阻碍。

英国学者马丁·雅克表示，中国应对新冠肺炎疫情取得巨大成功，归功于中国政府出色治理能力和中国社会强大凝聚力。中国从不将自身模式强加于人，但中国模式却得到越来越多发展中国家学习借鉴。中国提出人类命运共同体理念，这对开启认识世界、思考民主问题新思路至关重要。美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说，中国共产党与西方制度中的执政党的不同之处在于，中共代表全体人民。中国实行全过程人民民主，加强人权和法治保障，确保人民依法享有广泛权利和自由。中国有效遏制新冠肺炎疫情、消除绝对贫困，均得益于中国共产党的领导和组织能力。

近20国常驻代表和高级外交官在会上踊跃发言，纷纷表示在当前国际形势下召开这样的研讨会非常及时和重要，会议对民主和人权问题的讨论引人深思，有助于加深国际社会对民主、人权问题的理解。世界上不存在唯我独尊的民主模式，各国有权自主选择符合自身国情的政治制度和发展道路。西方国家试图“垄断”价值观，这是“理念独裁”，它们应尊重别国主权，不能借口民主人权干涉别国内政，实施单边制裁，甚至进行军事干预和侵略。这种行径违反国际法，给别国人民带来深重灾难，国际社会应共同反对。

李松会后向记者表示，此次会议系在日内瓦专门就民主、人权、发展问题举办的首次国际研讨会，与会各方在友好、融洽的气氛中畅所欲言，在思想碰撞中对民主、人权、发展问题有了更加全面的认识和思考，形成广泛共识。中方愿继续同各方一道，积极致力于沟通互鉴、协调合作，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持真正的多边主义，推进国际关系民主化，为推动构建人类命运共同体、建设更加美好的世界做出新的贡献。

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