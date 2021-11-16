人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

新疆受美制裁企业：“强迫劳动”是彻头彻尾的谎言

2021年11月16日21:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社乌鲁木齐11月16日电（记者李志浩）一位来自今年受到美国制裁的新疆企业代表16日在新疆一场新闻发布会上表示，美国以所谓“涉嫌侵犯新疆少数民族人权”为由对企业进行制裁，毫无事实根据，是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。

　　16日，新疆维吾尔自治区驳斥“强迫劳动”专场新闻发布会在乌鲁木齐举办。新疆合盛硅业（鄯善）有限公司安全部副总经理阿不都和力·吉利力在发布会上表示，合盛硅业股份有限公司是全球工业硅生产龙头企业之一，在新疆布局多年。目前，鄯善公司员工超过千人，包括20多个民族。

　　阿不都和力·吉利力表示，作为合盛硅业股份有限公司子公司，新疆合盛硅业（鄯善）有限公司严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定，在平等自愿、协商一致的基础之上与员工签订劳动合同，建立受法律保护的劳动关系，依法保障员工各项劳动权益；为员工购买各类保险，实行8小时工作制，员工月均工资超过5000元。

　　阿不都和力·吉利力介绍，公司生活配套齐全，建有篮球场、羽毛球场，有平价超市、医务室，员工每人每月均有餐补，同时免费为员工提供住宿、免费接送员工上下班。每到春节、端午节、肉孜节、古尔邦节等节日，公司为员工发放福利，举办节庆活动。

　　今年7月，美国商务部以所谓“涉嫌侵犯新疆少数民族人权”为由，将新疆合盛硅业（鄯善）有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司等企业列入“实体清单”，进行无端制裁。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部