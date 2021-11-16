新华社乌鲁木齐11月16日电（记者李志浩）一位来自今年受到美国制裁的新疆企业代表16日在新疆一场新闻发布会上表示，美国以所谓“涉嫌侵犯新疆少数民族人权”为由对企业进行制裁，毫无事实根据，是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言。

16日，新疆维吾尔自治区驳斥“强迫劳动”专场新闻发布会在乌鲁木齐举办。新疆合盛硅业（鄯善）有限公司安全部副总经理阿不都和力·吉利力在发布会上表示，合盛硅业股份有限公司是全球工业硅生产龙头企业之一，在新疆布局多年。目前，鄯善公司员工超过千人，包括20多个民族。

阿不都和力·吉利力表示，作为合盛硅业股份有限公司子公司，新疆合盛硅业（鄯善）有限公司严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规规定，在平等自愿、协商一致的基础之上与员工签订劳动合同，建立受法律保护的劳动关系，依法保障员工各项劳动权益；为员工购买各类保险，实行8小时工作制，员工月均工资超过5000元。

阿不都和力·吉利力介绍，公司生活配套齐全，建有篮球场、羽毛球场，有平价超市、医务室，员工每人每月均有餐补，同时免费为员工提供住宿、免费接送员工上下班。每到春节、端午节、肉孜节、古尔邦节等节日，公司为员工发放福利，举办节庆活动。

今年7月，美国商务部以所谓“涉嫌侵犯新疆少数民族人权”为由，将新疆合盛硅业（鄯善）有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、新疆东方希望有色金属有限公司、新疆协鑫新能源材料科技有限公司等企业列入“实体清单”，进行无端制裁。

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