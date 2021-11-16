人民网东京11月16日电 （记者岳林炜）16日，中国驻大阪总领馆隆重举办“峥嵘岁月，原点回眸”中国女排在日本大阪首夺世界冠军40周年纪念活动。中国驻日本大使孔铉佑在线出席活动并致辞，中国女排名将孙晋芳、杨希、赵蕊蕊，日本电视剧《排球女将》女主角小鹿纯子的扮演者荒木由美子，中国女排球迷代表等嘉宾齐聚线上，畅叙女排精神和中日体育友好交流。大阪府知事吉村洋文发来致辞。中国驻大阪总领事薛剑主持纪念活动。

中国驻日本大使孔铉佑在线出席活动并致辞。主办方供图

孔铉佑表示，大阪是中国女排三次夺冠的福地，是中国女排精神向世界展现的历史舞台，也成就了中日两国以排球结缘的友好佳话。40年前，中国女排在大阪首次捧起世界冠军奖杯的夜晚，整个中国为之沸腾，无数国人欢呼落泪，“团结起来、振兴中华”的口号响彻神州大地，成为中国改革开放大幕初启、万众拼搏追赶世界的时代缩影。今天我们纪念40年前中国女排首次夺冠，既是传承弘扬女排精神，激发海内外中华儿女奋进新时代的精神动力，也愿与日本朋友共同重温友好传统，以体育交流书写中日友好新篇章。

孔铉佑强调，体育是超越国界的全人类共同语言，也是联通中日两国民众的重要纽带。中日都是竞技体育大国，在赛场上同场竞技为两国民众增添了越来越多的共同话题，拉近了心理距离，增进了友好感情。东京奥运会的友好互动为两国民众留下不少暖心时刻。北京冬奥会已进入倒计时，欢迎日本冰雪健儿相约北京，一起向未来。期待双方以明年中日邦交正常化50周年为契机，进一步加强人文交流，增进民心相通，共同努力推动构建契合新时代要求的中日关系。

孙晋芳（左二）、杨希（左一）、赵蕊蕊（右一）在线出席纪念活动。主办方供图

40年前女排首夺世界冠军主力队员孙晋芳、杨希谈起夺冠的激动时刻，表示当年的情景记忆犹新。“从难、从严、从实战出发，大运动量”的“魔鬼”训练背后，心中是为中华崛起而拼搏的使命，面对实力强劲对手敢打敢拼、作风顽强，背后是全国人民“万人空巷看女排”的坚定支持。退役后，作为中国女排的一员，女排精神也像是一面旗帜，指引我们在各自领域继续为国家体育事业发展做贡献。

“黄金一代”中国女排代表赵蕊蕊表示，40年前女排前辈们奋力拼搏、勇创佳绩孕育了女排精神，让每位穿上国家队战袍的女排运动员感到无上荣耀，每一代女排姑娘都肩负起继承和发扬女排精神的重任，继续在国际赛场上践行女排精神，并不断赋予它新的时代价值。

见证女排首夺世界冠军的女排“铁杆”球迷代表表示，40年前的那一刻让每个中华儿女强烈的民族自信心和自豪感油然而生。中国女排的崛起与改革开放同步。20世纪80年代前期，处于改革开放初期的中国百废待兴。女排姑娘们走向世界时自信自强的精神气质，面对强手时顽强拼搏的精神境界，身处逆境时坚持梦想的精神追求，给全国人民带来了信心，带来了勇气，带来了精神支柱。

大阪府知事吉村洋文祝贺中国女排首次夺得世界冠军40周年纪念活动成功举办。他表示，1981年在大阪举办的女排世界杯至今仍然作为一段美好记忆激励着许多人，作为大阪府知事，我倍感荣幸。随后，中国女排在世界锦标赛和奥运会上接连夺冠，屡创佳绩，我对此深表敬意。面向未来，大阪府将立足地方层级，丰富交流形式，推动对华友好合作取得更大发展。

荒木由美子在线出席纪念活动。主办方供图

荒木由美子眼含热泪、热情洋溢地表示，《排球女将》在中国得到广泛支持，许多人受到剧中“永不放弃、永不言败”精神的鼓舞开始从事排球运动，对此我十分感激。几十年来，每次访华时中国影迷齐喊“晴空霹雳”、齐唱主题歌的画面给我留下了无比难忘的印象。期待明年北京冬奥会、杭州亚运会顺利举办。我也珍惜这段宝贵的缘分，继续做好日中交流的桥梁。

活动中还播放了世界排坛传奇人物、日本女排功勋教练已故大松博文的纪念短片，回顾大松先生应周恩来总理邀请无私指导中国女排训练的感人事迹。薛剑总领事朗读了大松先生家人向活动发来的亲笔信，与全体嘉宾、观众、馆员共同回忆、缅怀大松先生。

中国驻大阪总领事薛剑主持纪念活动。主办方供图

在播放大阪总领馆特别制作的《比赛有胜负，友谊无高低，一起向未来》短片后，薛剑表示，今天我们共同回顾中国女排40年风雨兼程为国拼搏的历史，回顾以排球运动为代表的中日体育交流互学互鉴的历史。这将成为一个新的更高起点，激励更多人继承和发扬女排精神，在各自领域奋发图强，同时带动更多热爱体育运动的两国民众丰富交流形式，开辟两国民众相知相亲之道，推动中日关系行稳致远。

薛剑表示，再过80天，冰雪健儿们又将相约北京。我相信，就像大阪带给我们的美好记忆一样，冬天的北京同样会给世界各国人民留下许多难忘的回忆，让我们共同期待。

活动全程在多个视频平台面向中日两国民众进行了直播，近7千人在线观看，“祖国至上，团结协作”“女排精神，冠军品质”“发扬女排精神，建设美好家园”“女排精神激励一代人”“新时代中国人自强、自信”“女排精神曾鼓舞我走出低谷，感谢”“向女排学习，做自己人生的冠军”等近2千条弹幕刷屏，互动氛围热烈。

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