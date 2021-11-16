新华社日内瓦11月15日电 综述：“新一波”疫情席卷欧洲 各国防疫举措趋严趋紧

新华社记者刘曲

随着冬季来临，欧洲各国新冠疫情近期再现上升势头。世界卫生组织最新数据显示，欧洲地区单周新增确诊病例已近200万例，是新冠大流行以来该地区最大单周增幅。欧洲各国纷纷重拾或进一步收紧防疫举措，以避免重蹈去年因疫情大范围暴发致医疗体系极度承压的覆辙。

世卫组织每周疫情报告显示，在11月1日至7日的一周内，欧洲地区报告了1949419例新增确诊病例，与前一周相比增加7%；新增死亡病例26726例，较前一周增加10%，约占当周全球新增死亡病例的一半以上。

在此背景下，欧洲各国近期纷纷收紧防疫举措。

英国疫苗接种与免疫联合委员会15日建议，40岁至49岁人群在接种第二剂新冠疫苗6个月后接种mRNA疫苗加强针。数据显示，接种加强针后，对预防有症状感染的有效率可提高到90%以上。英国卫生大臣贾维德随后证实，英国将遵循上述建议。

英国首相约翰逊15日表示，“新一波”新冠疫情席卷欧洲，“暴风云正在欧洲大陆上聚集”。但他表示，目前英国疫情数据中还没有显示出需要采用《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划的信息，英国将继续沿用A计划，并指出最好的保护是让更多人接种疫苗及加强针。

奥地利政府14日宣布，自15日起对未接种新冠疫苗者实施“封禁”措施，以应对新一波疫情蔓延。未接种新冠疫苗者包括没有取得新冠疫苗接种证明或新冠康复证明的人员，12岁以下儿童除外。据奥地利媒体报道，此项禁令涉及该国890万人口中大约200万人。规定要求此类人群居家“禁足”。

法国公共卫生部门11日指出，过去一周该国所有地区的所有年龄层民众新冠发病率都在增加。法国决定自13日起收紧对来自德国、比利时、爱尔兰等国未接种疫苗入境人员的检疫措施。

法国流行病学家安托万·弗拉奥15日接受法国媒体采访时表示，在整个欧洲，教室、餐馆和公共交通工具等封闭空间的通风问题一直被忽视。他建议投入更多资金改进这一问题，以尽可能降低新冠病毒通过空气传播的风险。

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所15日发布的数据，虽然该国已有67.5%的民众完全接种了疫苗，但过往7天感染率（每10万人7天内新增确诊病例数）达到303，仍创下历史新高。德国政府发言人赛贝特15日表示，鉴于德国新冠疫情日益恶化，总理默克尔正敦促联邦和各州政府采取统一和团结行动加以应对。默克尔13日在视频讲话中敦促未接种疫苗人群尽快接种，呼吁更有力地执行防疫规定。

匈牙利宣布，从11月15日起在所有政府办公室都必须戴口罩，允许企业强制要求员工接种疫苗，并规定乘坐公共交通工具时必须戴口罩，医疗机构禁止探视。此外，该国还将在11月22日至28日开展疫苗接种行动周，进一步推进接种。

斯洛文尼亚近期日增新冠确诊病例接连创新高。斯政府已升级管控措施，要求从8日起，12岁以上该国民众进入大多数公共场所时须同时具备以下条件：戴医用外科口罩或防护级别较高的“FFP2标准”口罩；完全接种新冠疫苗，或近日新冠检测结果为阴性，或为新冠康复者；出示个人身份证。

因过去一个月新冠疫情恶化，塞浦路斯政府15日批准将允许打新冠疫苗加强针的年龄范围扩大到18岁以上。卫生部声明说，第二针疫苗接种6个月后即可接种加强针，且不管先前接种的是什么疫苗，加强针将接种辉瑞或莫德纳疫苗。

自荷兰9月底宣布解除大部分新冠防控措施以来，该国日增确诊病例不断攀升。荷兰政府宣布从13日起实施为期3周的限制性措施，包括恢复公共场所1.5米社交距离要求；餐馆、酒吧、超市、宠物商店和药店等晚8时至次日早6时停止营业；服装店、理发店和赌场等晚6时至早6时停止营业等。

面对欧洲病例激增、疫情趋紧，世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安近期指出，造成这一现象的原因一方面是冬季来临气温下降，人们室内活动增多，且不少人过度乐观地认为目前新冠大流行趋于结束；另一方面，各国卫生工作者由于长时间、高强度工作而疲惫不堪，其中一些人因此离开卫生行业，欧洲各地的医院正不得不重新规划，以加强其重症监护和高支持性护理设施。

瑞安提醒说，欧洲地区疫苗接种率相对较高，但近期病例仍持续激增，这对世界其他地区是一个警告。各国需加倍努力，重新承诺尽其所能遏制病毒进一步传播。“我认为每个国家现在都需要审视流行病学形势，审视对卫生工作人员或卫生系统的保护，并确保在（卫生）系统不会再次陷入崩溃的前提下度过未来几个月”。（参与记者：郭爽、陈晨、张毅荣、陈浩、林惠芬、于涛、李学军、彭立军、郭明芳、王湘江）

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