11月16日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。有记者就中美元首会晤及台海的相关问题提问。

赵立坚表示，今天的视频会晤是在关键时刻两国元首对中美关系的又一次把舵引航，对下阶段中美关系的发展意义重大，影响深远。习近平主席同拜登总统同意通过多种形式保持联系。我们对两国元首各种形式的沟通，包括面对面接触持开放态度，顺其自然、水到渠成。关键是双方要相向而行，用行动营造良好氛围，确保会晤取得积极成果。

赵立坚表示，中美关系如果回不到过去，就应当面向未来。中方不抱幻想，但有信心将继续保持定力，凡是有利于中美关系发展的选项，中方都持开放态度。

赵立坚指出，同时我们又是讲原则的，概括起来就是习近平主席今天讲的三点原则，相互尊重、和平共处，合作共赢。

赵立坚表示，当前中美关系正处在一个关键的十字路口，希望美方与我们相向而行，以实际行动落实两国元首会晤精神，保持对话沟通，加强交流合作，负责任的管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

赵立坚说，关于你提到的中美元首会晤对台海局势的影响，我想习近平主席在会晤期间充分表明了中方在台湾问题上的原则立场。

赵立坚强调，美方应当遵守中美间达成的正式双边协议和联合国大会以压倒性多数通过的正式决议，正视世界上绝大多数国家坚持一个中国原则的事实和意志，用行动取信于中国人民，取信于国际社会。（总台央视记者 黄惠馨 孔禄渊）

来源：央视新闻客户端

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