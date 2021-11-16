新华社重庆11月16日电（记者伍鲲鹏）16日，第十四届中国－拉美企业家高峰会在重庆举行，高峰会上发布《中国－拉美和加勒比工商界重庆倡议》。

《中国－拉美和加勒比工商界重庆倡议》内容包括中拉工商界在共同应对疫情挑战、坚定秉持开放理念、持续推进设施联通、有效推动资金融通、大力开展创新合作以及全面支持中小企业等方面达成的共识。

中国贸促会的统计数据显示，目前我国继续保持拉美第二大贸易伙伴地位，双边贸易额已连续三年超过3000亿美元。今年1-9月，中拉贸易额已达到3318.8亿美元，同比大幅增长45.5%。拉美也是我国对外投资的第二大目的地，在拉美中资企业已超过2700家。

中国贸促会会长高燕在开幕式上说，拉美和加勒比地区是“一带一路”国际合作的重要参与方。近年来，中拉双方以共建“一带一路”为牵引，积极构建了“五位一体”中拉合作新格局，中拉经贸合作进入了发展的快车道。疫情背景下，双方团结互助，共克时艰，中拉经贸合作显示出强大的韧性与活力。

本届中国－拉美企业家高峰会由中国贸促会与重庆市人民政府、中国人民银行共同举办，以“开放创新、携手共进”为主题。来自中国、拉美和加勒比地区的政商学界代表通过线上或线下方式参会，共商深化中拉经贸、投资合作事宜。

中国－拉美企业家高峰会是中国首个面向拉美地区的机制性经贸促进平台，于2007年11月由中国贸促会倡导创立，已成为增进中拉相互了解、增加投资机会、促进双边贸易和投资的重要平台。

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