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拜登签署万亿美元基础设施投资法案

2021年11月16日18:13 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月15日电（记者高攀 许缘）美国总统拜登15日在白宫签署总额约1万亿美元的跨党派基础设施投资法案。经济学家认为，此项法案不足以填补美国巨大的基础设施融资缺口，对经济增长的拉动作用有限。

　　拜登在法案签字仪式上表示，这项法案将对美国道路、桥梁、铁路和公共交通等基础设施进行数十年来最大规模的投资，创造大量就业岗位，缓解供应链瓶颈。

　　该法案包括为现有联邦公共工程项目提供资金，同时在5年内新增约5500亿美元基建投资。与拜登最初提议的约2.25万亿美元基建计划相比，法案投资规模大幅缩水。

　　美国耶鲁大学经济学教授雷·费尔的研究显示，从上世纪70年代开始，美国基础设施投资占国内生产总值的比重一直呈下滑态势，导致美国基建投资严重不足。他认为当前法案规模“相当温和”。

　　分析人士认为，基建项目投资规模大、建设周期长、回报见效慢，短期内对经济增长的拉动作用有限。长期来看，基建法案会推高美国政府债务并造成对私人投资的挤出效应，可能抵消公共投资的积极效果。

　　据美国国会预算办公室估计，该法案将在未来10年内推高联邦预算赤字约2560亿美元。

　　美国商务部预估数据显示，受新冠疫情持续、供应瓶颈限制和通胀高企等因素影响，今年第三季度美国实际国内生产总值按年率计算增长2%，增幅远不及第二季度的6.7%。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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