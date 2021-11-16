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古巴进一步“解封” 国际旅客可凭疫苗接种证明入境

2021年11月16日18:12 | 来源：新华网
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　　新华社哈瓦那11月15日电（记者林朝晖）鉴于国内新冠疫情持续缓解，古巴近期出台多项新规，放松防疫限制措施。15日起，已接种新冠疫苗的国际旅客可凭接种证明入境古巴，无需再提供核酸检测阴性证明。

　　按照古巴政府的最新规定，已接种疫苗的国际旅客可凭接种证明直接入境，未接种疫苗者则须出示72小时内核酸阴性证明。旅客抵达古巴后已无需在指定酒店隔离。

　　15日当天，来自土耳其、巴拿马、委内瑞拉、美国等国的21架次航班抵达古巴首都哈瓦那何塞·马蒂国际机场。该机场服务公司相关负责人丽塞特·乌尔赫雷斯对新华社记者说：“到12月下旬，运营航班数量将显著增加。预计到2022年底或2023年初将恢复至疫情前水平。”

　　因疫情离开古巴20个月的贝尔纳多·索萨15日从美国返回古巴。他说，入境手续方便快捷，且回到古巴感到很安全，因为“这里大多数人都接种了新冠疫苗”。

　　古巴的学校已从10月4日起逐步恢复线下教学。11月15日，随着近70万名5岁至10岁儿童重返校园，古巴的学校完全恢复线下教学。

　　截至15日，古巴全国的公共汽车、火车、轮渡已全面恢复运营；餐馆恢复堂食；沙滩、博物馆、电影院、健身房等文娱体育场所均已向公众开放。

　　古巴公共卫生部数据显示，古巴1120万人口中，已有约800万人完成全程三剂自主研发疫苗的接种。该部门15日报告新增新冠确诊病例326例，累计确诊959064例；新增死亡病例1例，累计死亡8283例。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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