新华社布鲁塞尔11月16日电（国际观察）欧盟推出新制裁 白边境难民危机再升级

新华社记者林浩 李骥志

欧盟成员国外交部长15日召开会议，重点讨论与白俄罗斯接壤边境的难民问题，与会各国代表同意对白实施新制裁。白总统卢卡申科同日表示，正致力于遣返滞留在该国与波兰边境的难民，但如果欧盟对白俄罗斯施加新一轮制裁，白方将予以反制。

分析人士指出，西方国家此前已对白俄罗斯实施多轮制裁，新制裁可能导致白与西方紧张关系加剧，并使难民危机进一步升级。

酝酿更多制裁

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利15日表示，对白俄罗斯的新制裁将针对一些个人和实体，具体措施将在未来几日公布。欧洲媒体报道，制裁对象可能包括运输难民的航空公司、旅行社等。与此同时，美国方面也表示将与欧盟协调对白实施更多制裁。

白俄罗斯与邻国的难民危机自今年8月就已出现。大量来自中东的难民为进入德国等西欧国家，取道白俄罗斯进入波兰和立陶宛等邻国。随着边境难民不断增多，近来当地局势日趋紧张。欧盟指责白俄罗斯向欧盟边境运送难民，并迫使他们非法进入欧盟。但白俄罗斯对此予以否认，并表示是西方制裁导致其无力控制难民潮。

欧美西方国家迄今已对白俄罗斯实施多轮制裁。其中，欧盟自去年10月以来，以去年8月的白俄罗斯总统选举存在舞弊为由，对白实施了四轮制裁，涉及166名个人和15个实体，制裁内容主要是旅行禁令和资产冻结。今年5月瑞安航空事件后，欧盟于6月禁止所有白俄罗斯航班飞越欧盟领空和进入欧盟机场，并实施了有针对性的经济制裁。

恐难达到目的

尽管欧盟试图通过制裁对白俄罗斯施压，但欧盟安全研究所政治学专家克拉拉·波特拉表示，认为实施制裁可以改变目标国行为的想法是不正确的。

尽管白俄罗斯此前已遭遇多轮制裁，但据白通社报道，白国内生产总值今年1月至8月增长了3%，外贸顺差超过20亿美元。而针对欧盟可能的新制裁，卢卡申科11日就已发出威胁，如果欧盟扩大制裁范围，白方将切断俄罗斯通往欧洲的天然气运输。

与此同时，“欧盟记者”新闻网站记者路易斯·奥格认为，西方制裁不仅不会对白俄罗斯相关人员造成很大影响，还将把白俄罗斯进一步推向俄罗斯。

事实上，白俄罗斯最近确实加强了与俄罗斯的联系，卢卡申科9日就难民危机与俄总统普京通了电话。两国近期还有一些军事动作，俄两架战略轰炸机10日与白空军共同在白领空执行巡逻任务，两国军队12日还在白境内共同进行了战斗任务演练。

此外，波兰和一些西方国家在处理此次难民危机时也将矛头对准了俄罗斯，将其和白俄罗斯一道列为此次危机的背后策划者。俄方回应指出，难民危机的根本原因在于西方国家摧毁了难民的原籍国，而不在俄白两国。分析人士指出，西方同时对俄白施压，只会促使两国进一步相互走近。

内部矛盾凸显

在此次难民危机中，尽管处于一线的波兰和立陶宛将欧盟作为后盾，但它们与欧盟的矛盾也在处理危机过程中凸显。两国希望通过修筑“隔离墙”限制移民入境，但欧盟出于政治和人道主义考虑，长期拒绝为修墙提供资金，只是近来迫于压力才有所“松口”。

此外，波兰还反对欧盟插手其对边境难民的处理。波兰政府已宣布其与白俄罗斯的边境地区进入紧急状态。据欧洲媒体报道，波方多次拒绝德国提出的边境保护援助提议，不允许媒体记者甚至是总部位于华沙的欧洲边境管理局的人员前往边境地区，无视欧洲人权法院提出的在边境提供支持的要求。

根据欧盟相关规定，成员国应与欧洲边境管理局密切合作，共同执行难民遣返相关决定。但欧盟委员会负责内部事务的委员于尔娃·约翰松至今未能访问波兰边境地区。欧盟已呼吁有关成员国确保滞留在边境的人员得到必要的照顾和援助。

目前，为解决难民危机的外交行动正在展开。德国看守政府总理默克尔11日和15日分别同普京和卢卡申科通了电话，法国总统马克龙15日也与普京通了电话，白俄罗斯外长马克伊14日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利通了电话。俄方已表示愿调解此次难民危机，白方也表示希望尽快解决危机。

但分析人士认为，欧盟对白追加制裁的最新决定令双方关系更趋紧张，加上欧盟难以对白邻国施加有效影响以缓和边境局势，这些外交努力能否在短期内取得成果还难说。

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