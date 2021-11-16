新华社北京11月16日电（记者杨依军）国家主席习近平11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。

习近平指出，当前，中美发展都处在关键阶段，人类的“地球村”也面临诸多挑战。中美作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，应该加强沟通和合作，既办好我们各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任，共同推进人类和平与发展的崇高事业。这是中美两国和世界各国人民的共同愿望，也是中美两国领导人的共同使命。

习近平强调，推动中美各自发展，维护和平稳定的国际环境，包括有效应对气候变化、新冠肺炎疫情在内的全球性挑战，都需要一个健康稳定的中美关系。中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢。我愿同总统先生一道，形成共识，积极行动，引领中美关系积极向前发展。这是造福两国人民的需要，也是国际社会的期待。

习近平指出，过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。历史是公正的，一个政治家的所作所为，无论是非功过，历史都要记上一笔。希望总统先生发挥政治领导力，推动美国对华政策回归理性务实的轨道。

习近平强调，总结中美关系发展经验和教训，新时期中美相处应该坚持三点原则：一是相互尊重。尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利，平等相待，管控分歧，求同存异。二是和平共处。不冲突不对抗是双方必须坚守的底线，美方提出中美可“共存”，还可加上两个字，即和平共处。三是合作共赢。中美利益深度交融，合则两利、斗则俱伤。地球足够大，容得下中美各自和共同发展。要坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢。

习近平强调，中美应该着力推动四个方面的优先事项：一是展现大国的担当，引领国际社会合作应对突出挑战。在这方面，中美合作也许不是万能的，但没有中美合作是万万不能的。中方所提的全球性倡议对美国都开放，希望美方也能如此。二是本着平等互利精神，推进各层级各领域交往，为中美关系注入更多正能量。我愿通过多种方式同总统先生保持联系，为中美关系指明方向、注入动力。中美在经济、能源、两军、执法、教育、科技、网络、环保、地方等诸多领域存在广泛共同利益，应该互通有无、取长补短，做大中美合作的“蛋糕”。中美可以利用两国外交安全、经贸财金、气候变化团队等对话渠道和机制平台，推动务实合作，解决具体问题。三是以建设性方式管控分歧和敏感问题，防止中美关系脱轨失控。中美存在分歧很自然，关键是要建设性管控，避免扩大化、激烈化。中方当然要维护自身主权、安全、发展利益，希望美方务必谨慎处理好与此有关的问题。四是加强在重大国际和地区热点问题上的协调和合作，为世界提供更多公共产品。天下并不太平，中美应该同国际社会一道，共同捍卫世界和平，促进全球发展，维护公正合理的国际秩序。

习近平强调，中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。

习近平介绍了中国发展道路和战略意图。习近平指出，我们刚刚召开了中共第十九届六中全会，总结了中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验。一百年来，中国共产党的初心和使命就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。我们在这方面取得了很大成就，但还远远不够，还要继续努力。我上任时就公开说过，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。中国人民对美好生活的向往，是中国发展最大内生动力，是一个必然的历史趋势，谁想阻挡这个历史趋势，中国人民不会答应，也根本阻挡不了。作为中国领导人，我能够为14亿中国人民服务，同他们一起创造美好生活，是一个重大的挑战，也是一个重大的责任。我的态度是“我将无我，不负人民”。

习近平指出，中国人民历来爱好和平，主张和为贵。中华民族血液中没有侵略他人、称王称霸的基因。新中国成立以来，我们没有主动发起过一场战争或冲突，没有侵占过别国一寸土地。中国无意满世界推销自己的道路，相反我们一直鼓励各国找到适合本国国情的发展之路。

习近平强调，对外开放是中国的基本国策和鲜明标识。中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。我们提出构建新发展格局，是要扩充国内市场，在更大范围、更大规模上形成国内国际双循环，打造更加市场化、法治化、国际化的营商环境。这必将给各国提供更大市场、创造更多机遇。

习近平强调，中国倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。搞意识形态划线、阵营分割、集团对抗，结局必然是世界遭殃。冷战的恶果殷鉴不远。希望美方把不打“新冷战”表态落到实处。

习近平阐述了中方在台湾问题上的原则立场。习近平强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容是：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。中国实现完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。我们是有耐心的，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果“台独”分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。

习近平强调，文明是丰富多彩的，民主也是丰富多彩的。民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。我们愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但我们不赞成借人权问题干涉别国内政。

习近平指出，中美应该维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。如果没有中美合作，多边主义是不完整的。

关于中美经贸关系，习近平指出，中美经贸关系本质是互利双赢，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。中方重视美国工商界人士希望中方提供来华便利的诉求，已同意实施升级版的“快捷通道”，相信这将进一步促进中美经贸往来、助力两国经济复苏。美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业。中美有必要保持宏观经济政策沟通，支持世界经济复苏和防范经济金融风险。美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策。

关于能源安全问题，习近平指出，中美应该倡导国际社会共同维护全球能源安全，加强天然气和新能源领域合作，同国际社会一道，维护全球产业链供应链安全稳定。

关于气候变化问题，习近平指出，中美曾携手促成应对气候变化《巴黎协定》，现在两国都在向绿色低碳经济转型，气候变化完全可以成为中美新的合作亮点。我提出绿水青山就是金山银山，要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。现在，生态文明的理念在中国已家喻户晓，成为社会共识。中国将用历史上最短的时间完成全球最高的碳排放强度降幅，需要付出十分艰苦的努力。中国讲究言必信、行必果，说了就要做到，做不到就不要说。中国仍然是世界上最大的发展中国家，发展不平衡不充分的问题十分突出。各国要坚持共同但有区别的责任原则，兼顾应对气候变化和保障民生。少一些推诿指责，多一些团结合作。比口号，更要比行动。发达国家应该认真履行历史责任和应尽义务，而且要保持政策的稳定性。

关于公共卫生安全问题，习近平指出，新冠肺炎疫情再次证明，人类社会是命运共同体。没有比人的生命更优先的考量。团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。对待重大疫情，需要的是科学态度，把疾病问题政治化有百害而无一利。全球抗疫的当务之急是破解疫苗赤字，消除“疫苗鸿沟”。我在去年疫情暴发初期就提出新冠疫苗应该作为全球公共产品，并在不久前提出全球疫苗合作行动倡议。中国率先向有需要的发展中国家提供疫苗，累计超过17亿剂疫苗和原液。我们还会考虑发展中国家的需求，增加新的捐赠。新冠肺炎疫情不会是人类面临的最后一次公共卫生危机。中美应该倡导建立全球公共卫生及传染病防控合作机制，推动开展国际交流合作。

拜登表示，美中关系是世界上最重要的双边关系。美中作为两个世界大国，对美中两国和世界人民都负有责任。双方应通过开诚布公和坦率对话，增进对彼此意图的了解，确保两国竞争是公平、健康的，而不会演变成为冲突。我赞同习近平主席所讲，历史是公正的，美中关系只能搞好，不能搞砸。中国在5000多年前就已经是一个大国。我愿明确重申，美方不寻求改变中国的体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意同中国发生冲突。美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。美方愿同中方相互尊重、和平共处，加强沟通，减少误解，以建设性方式妥处分歧，在美中两国利益一致的领域加强合作，共同应对新冠肺炎、气候变化等全球性挑战，让两国人民都能过上更美好的生活。应该鼓励我们的年轻一代更多接触，了解彼此文化，从而使这个世界变得更加美好。

双方还就阿富汗、伊朗核和朝鲜半岛局势等其他共同关心的国际和地区问题交换了意见。

两国元首都认为，此次会晤是坦率、建设性、实质性和富有成效的，有利于增进双方相互了解，增加国际社会对中美关系的正面预期，向中美两国和世界发出了强有力信号。双方同意继续通过各种方式保持密切联系，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道，造福中美两国人民和世界各国人民。

丁薛祥、刘鹤、杨洁篪、王毅等参加会晤。

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