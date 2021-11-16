人民网堪培拉11月16日电 （记者陈效卫）据新西兰大使馆15日消息，近日，吴玺大使通过视频、电话及致函等方式，分别向新西兰领导人、政府官员、议会议员、前政要以及工商、教育、科技、文化等各界人士以及部分国家驻新使节辞行。

吴玺大使表示，当前中新关系总体保持良好发展势头，各领域合作不断深入。不久前，习近平主席同阿德恩总理通电话，就中新关系发展进行战略沟通，对深化中新全面战略伙伴关系作出了战略规划。双方应共同落实好两国领导人达成的重要共识，以明年中新建交50周年为契机，不断增进政治互信，加强各层级交往，深化务实合作，丰富人文交流，密切国际地区事务沟通与协作，不断传承和发扬中新友谊，推动中新关系在新的历史时期取得更大发展。

吴玺大使简要回顾过去三年多中新关系取得的新发展、新进步，表示两国今年初签署自贸协定升级议定书，中新关系再添“第一”。两国共同推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施，携手促进区域经济一体化发展。2019年，中新双方成功举办“旅游年”活动。两国在抗击新冠肺炎疫情中相互支持。中方祝贺新方成功主办2021年亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议。习近平主席在会议期间发表重要讲话，为亚太地区抗击新冠肺炎疫情、推动经济复苏、促进地区发展繁荣、构建亚太命运共同体注入了新动力。吴玺大使感谢新各界为推动中新关系健康稳定发展作出的积极贡献，希望对方继续为中新关系发展贡献力量。

新各界积极评价过去三年多来新中关系取得的进展，赞赏吴玺大使任内为推动两国关系发展所作努力和贡献，对吴玺大使即将离任表达不舍之情和良好祝愿。各界人士纷纷表示，对华关系是新最重要的双边关系之一，两国合作建立在相互尊重、平等互利的基础之上，为两国人民带来了实实在在的利益。明年两国将迎来建交50周年，希望双方保持各层级交往，进一步密切各领域交流与合作，推动新中关系持续健康稳定发展。

吴玺大使还分别向库克群岛总理布朗、纽埃总理塔格拉吉等辞行，感谢库方、纽方为其履职提供的支持和帮助，表示中方愿与库、纽一道共同致力于发展相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，积极开展各领域务实合作，共同推动构建人类命运共同体。对方感谢中方长期以来为岛国发展提供的无私帮助和支持，愿继续同中方加强沟通合作，推动双方全面战略伙伴关系不断向前发展。

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