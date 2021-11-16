人民网联合国11月15日电 （记者李晓宏）当地时间11月15日，第76届联合国大会例行审议安理会改革问题。中国常驻联合国代表张军出席会议并阐述中方立场。

张军表示，联合国是多边主义的象征，承载着世界人民历经两次世界大战后，对和平发展的殷切期望和不懈追求。面对百年变局和全球疫情，有效应对各种全球性挑战，我们需要强有力的联合国，需要完善全球治理，践行真正的多边主义，为推动国际关系民主化和法治化作出更大努力。

安理会作为集体安全机制的核心，需要通过全面改革，提高权威和效率，更好履行《联合国宪章》赋予的职责。一个高效运作，更具代表性，充分体现公平、民主的安理会，是会员国的共同期待。同时，安理会改革事关重大，关乎战争与和平，关乎集体安全机制的未来，我们要从以往安理会改革进程中汲取经验，切实从全体会员国共同利益出发，确保改革进程沿正确方向推进，确保改革让所有国家受益，确保改革结果体现公平正义。

张军强调，要确保各国共享改革成果。联合国属于193个会员国，各国不论大小、强弱、贫富，均应从安理会改革中受益。改革不能只满足少数国家私利。目前安理会组成南北失衡，改革应纠正发达国家代表性过剩问题，切实提高发展中国家代表性，纠正非洲遭受的历史不公，让更多非洲、亚洲、拉美、阿拉伯国家、小岛屿国家和中、小国家有机会进入安理会并发挥作用。

要增进会员国团结与信任。安理会改革涉及各国的重大关切，需要充分沟通，尊重各方意见和关切。任何改革方案都不能以牺牲会员国团结为代价。要努力通过对话协商寻求共识。安理会改革涉及的五大类问题紧密关联，必须在协商一致的基础上，寻求兼顾各方利益和关切的“一揽子”解决方案。当前各方对改革总体方向和基本原则仍缺乏共识，存在重大分歧。仓促拼凑谈判文件，启动具体案文谈判，只会加剧会员国分裂对抗，损害改革势头，中方对此表示反对。

张军表示，安理会改革政府间谈判是会员国讨论安理会改革问题的唯一合法平台，受到会员国的广泛支持。中方支持谈判聚焦改革实质问题，坚持会员国主导原则。中方愿同各方一道，积极、建设性参与安理会改革政府间谈判，通过对话协商，寻求公平合理、确保安理会有效履职，并能获得最广泛支持的改革思路，推动改革朝着符合会员国共同利益和联合国长远发展的方向迈进。

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