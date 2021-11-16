人民网伦敦11月15日电 （武一丹、董青）当地时间15日下午，英国首相鲍里斯·约翰逊召开新闻发布会，宣布从今日起将新冠第三剂加强针的推广接种范围从50岁及以上群体扩大至40岁及以上的群体，16-17岁未成年人也可进行第二剂疫苗接种。他同时表示，根据目前的疫情数据，英国政府认为没有任何理由进入“B计划”封锁政策。

近日由于西欧多国疫情出现新一波暴发，一些国家开始了新的封锁政策。鲍里斯提示英国民众要时刻保持警惕，鼓励大家尽快配合接种新冠疫苗加强针，以此拯救圣诞节。同时，随着疫苗强化计划的继续推广，政府将调整全面接种疫苗的定义。当接种第三剂疫苗普及所有年龄段后，官方将会定义接种三剂为完全接种，并对完全接种疫苗的群体放宽限制，豁免一些隔离和检测。鲍里斯还承认，在不远的将来，人们可能需要完全接种之后才会得到疫苗通行证。

当被问及是否会触及“B计划”时，鲍里斯表示目前的情况并不必要触发“B计划”，但是如果欧洲大陆的疫情肆虐并进一步产生新的变种，政府将不得不再重新审视英国居民进出欧盟是否需要恢复限制。

英国卫生和社会保障大臣赛义德·贾维德表示，有数据显示疫苗对新冠病毒的免疫力在6个月后开始下降，但第三剂疫苗可将对症状性感染的保护提高到90%以上。他呼吁所有40岁及以上群体应该在疫苗接种6个月之内进行第三针加强针接种。

数据显示，英国自夏天解封开始，当日新增病例数激增，最高单日曾经达到54674例。进入11月以来，当日新增病例数首次出现下降的现象，整体趋势也有趋于平稳，单日新增多在3万至4万之间。此前也有专家由此推断在疫苗免疫和先前自然感染的共同作用下，英国病例暴发或已见顶。

英国首席医疗官Chris Whitty教授称，英国新冠疫情确诊人数已经持平，但仍处于相当高的水平，住院人数比高峰期要低得多。他补充说，NHS所有领域都面临着压力，包括急诊室和重症监护室，而现在还没有到12月流感暴发季。

英国保守党主席奥利弗·道顿也表示，这个难熬的冬天是否要接受封锁完全取决于英国人自己。“只要我们自己筑起对抗新冠的防御墙接种疫苗，我们今年就可以度过一个像样的圣诞节。”

自新冠疫情暴发以来，英国的抗疫波折重重，去年冬季的再度封城，圣诞节不能团聚是最大的影响。当地民众普遍表示，希望今年的圣诞节能够和家人团聚，度过一个较正常节日。在采访中，也有多位民众对今年圣诞节的不确定性表示忧虑。

截至11月15日，英国累计确诊超过960万例，11月15日当日新增病例为39705例，累计病亡超过14万人，单日新增死亡47人。目前英国总计已有超过5058万人已接种第一剂疫苗，超过4602万人已接种第二剂疫苗，已有1300万人接种了第三剂疫苗。

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