11月15日，中国驻东盟大使邓锡军（右二）、东盟秘书长林玉辉（左二）等嘉宾为30周年纪念图片展揭幕。中国驻东盟使团供图

人民网雅加达11月15日电 （记者徐伟）中国驻东盟使团15日隆重举办中国—东盟建立对话关系30周年纪念招待会暨图片展。这是自疫情以来驻东盟使团举办的首个线下实体活动，受到东盟外交圈热烈欢迎。

中国驻东盟大使邓锡军表示，今年是中国—东盟建立对话关系30周年。我们即将迎来中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会，中国与东盟国家领导人将共同回顾既往、展望未来，推动中国—东盟关系迈上更高新台阶。30年间中国—东盟关系实现跨越式发展，取得里程碑式成果，成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范。

这是双方讲信修睦、不断深化战略互信的30年。中国与东盟国家作为世代近邻，始终以维护地区和平稳定为共同目标，秉持相互尊重、平等相待、互不干涉内政等原则，不断巩固睦邻友好，妥处南海分歧，深化政治互信。

这是双方合作共赢、共促地区发展繁荣的30年。我们加快对接发展战略，不断拓展互利合作新领域。我们共同建成发展中国家间最大自贸区，双方贸易额30年间增长85倍，已互为最大贸易伙伴。我们共建“一带一路”，带动当地经济同时并为当地创造更多就业机会。我们共同推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成功签署并即将于明年1月1日生效实施，必将驱动东亚经济持续蓬勃发展。

这更是双方人文相亲、持续增进民心交融的30年。我们积极推动双方社会人文各领域交流合作。2019年双方人员往来已达6500万人次，每周往来航班近4500架次，双方互派留学生超过20万，结成了200多对友好城市。我们共同打造了中国—东盟教育交流周、中国—东盟中心、文化论坛、减贫发展论坛、中国—东盟合作基金、菁英奖学金等一系列交流合作平台。

中国和东盟在危难时刻守望相助，携手战胜了两次金融危机、非典疫情、印度洋海啸等地区重大挑战。在此次抗疫斗争中，我们第一时间彼此驰援、雪中送炭。中方迄已向东盟国家交付超过3.6亿剂新冠疫苗和大量抗疫物资，为地区国家遏制疫情发挥了积极助力。

邓锡军指出，中国—东盟关系与双方各自及区域整体发展相伴随行，相互促进、相互成就，树立了邻里间和谐共处、互利共赢的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

邓锡军并就双方友好合作持续发展提出四点建议：一是加强抗疫合作。中方将继续优先向东盟提供充足疫苗和抗疫物资，加强疫苗和特效药合作，支持东盟加快建设区域疫苗生产和分配中心，帮助东盟加强公共卫生应急能力建设。二是促进创新可持续发展。中方将继续支持东盟全面复苏进程，加强双方科技创新合作和数字经济伙伴关系，依托RCEP生效利好，实现更高水平的区域经济一体化和供应链产业链互联互通。三是增进民心相通势头。我们有必要根据疫情形势稳妥有序恢复人员往来。雅加达渠道要进一步用好中国—东盟菁英奖学金、友好合作短视频大赛等平台促进人文交流。四是继续坚守多边主义和开放的地区主义。我们要践行真正的多边主义，维护以东盟为中心的开放包容的地区架构，反对冷战思维和零和博弈。要坚持协商一致的东盟方式，共同维护地区和平稳定。

邓锡军强调，今年是中国共产党成立100周年。中国如期实现全面建成小康社会目标，历史性解决了绝对贫困问题，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。上周，中国共产党十九届六中全会成功召开。会议全面回顾总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验，强调中国共产党始终以世界眼光关注人类前途命运，始终站在历史正确一边，站在人类进步一边。新的征程上，我们将继续坚持走和平发展道路，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，以中国的新发展为世界提供新机遇。东盟是中国周边外交的优先方向。我们有理由期待并相信，中国—东盟关系必将迎来更加精彩强劲的下一个30年。

东盟秘书长林玉辉表示，30年来，中国与东盟不断增进政治安全、经济、社会文化等各领域合作，双方关系取得长足进步。中国是第一个加入《东南亚友好合作条约》的对话伙伴，坚定支持东盟在区域架构中的中心地位、支持东盟共同体建设、支持区域经济融合发展。中国是第一个与东盟签署自贸区协定的对话伙伴，自2009年以来保持东盟最大贸易伙伴。中国也是第一个核准RCEP的非东盟国家，我们共同致力于建立和维护以规则为基础的自由开放的多边贸易体系。

双方携手抗疫取得积极成效是中国—东盟友好合作的一个缩影。东盟方感谢中方对东盟和各成员国的抗疫支持，特别是疫苗援助。东盟愿与中方继续推动《东盟互联互通总体规划2025》与“一带一路”倡议对接，加强创新、科技、数字经济、互联互通、智慧城市和新能源等新领域合作，并通过促进教育、旅游、青年和媒体等领域合作，进一步密切人文交流。

林玉辉强调，东盟—中国关系已成为本地区最具活力、最富内涵、最有影响的伙伴关系之一。期待即将举行的中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会取得圆满成功，为推动双方全面战略伙伴关系迈上新台阶领航定向。

印尼外交部东盟事务高官代表苏博洛表示，自1991年建立对话关系以来，双方通过东盟和中国、东盟与中日韩、东亚峰会、东盟地区论坛等重要机制开展了富有成效的合作，东盟—中国关系全面深入发展促进了本地区和平、稳定和繁荣。随着RCEP即将正式生效，双方经济合作更具潜力和前景。双方携手抗疫取得成效，应继续加强公共卫生、科技创新等领域合作，以安全恰当的方式恢复人员往来。我对东盟—中国关系继续朝着更加和平、稳定、繁荣的方向前进充满信心！

中国—东盟关系协调国缅甸常驻东盟代表昂苗敏表示，东盟—中国建立对话关系30周年，标志双方友好合作达到新高度。长期以来，中国为东盟共同体建设作出重要贡献，特别是近期中国积极援助东盟抗疫和经济复苏，充分证明中国是东盟可依靠的重要伙伴。双方合作全方位发展，成为区域合作成功典范，为11国人民带来实实在在的利益和福祉，为本地区和平稳定与发展繁荣作出重要贡献。东盟和中国即将举行建立对话关系30周年纪念峰会，将为双方建立更紧密的合作关系指明道路。随着全面战略伙伴关系的建立，东盟—中国合作必将更进一步！

东盟副秘书长德尼、艾格帕、陈德平及秘书处高级官员、东盟各国常驻代表和对话伙伴国驻东盟大使、中外媒体代表等近70人出席活动。活动现场，邓锡军、林玉辉等嘉宾为30周年纪念图片展揭幕。40多幅图片展示了双方各领域深化合作、中国共产党成立百年和新中国发展历程中的精彩瞬间，来宾纷纷予以热烈称赞。

(责编：苏缨翔、常红)