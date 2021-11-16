人民网曼谷11月16日电 （记者孙广勇）11月14日，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院成功举办2021年本土汉语教师在线培训。本次在线培训由中国驻泰国孔敬总领事馆支持，玛哈沙拉坎大学孔子学院主办、老挝国立大学孔子学院协办，共有来自泰国、老挝本土汉语教师及中文专业、中文教育专业学生300多人报名参加培训。

中国驻孔敬总领事馆总领事廖俊云在开班仪式致辞中指出，中泰两国自古就有着友好往来的历史，中华人民共和国与泰王国建交后，中泰两国交流更加密切。对汉语人才需求持续上升。培养汉语人才的关键在于汉语教师，汉语教师肩负着培养中泰双语人才、促进两国人民进一步互相理解的历史重任。希望参加培训的老师、同学能利用好这样的机会，提升自己的汉语教学能力，努力培养更多人成为中泰两国政治、经济、文化、科技等各领域交流合作的参与者和促进者，成为中泰友谊的传承者与实践者。

玛哈沙拉坎大学孔子学院泰方院长颂杰在致辞中表示，“目前中老泰三国交流越来越多，在泰国和老挝汉语学习者越来越多，对汉语教师的需求也越来越大，因此，玛哈沙拉坎大学孔子学院每年都会不定期举办本土汉语教师培训，从而提高本土汉语教师的汉语水平和教学水平。为了进一步适应泰东北地区以及与之相邻的老挝对国际汉语教育的实际需要，我们中老泰三方联合开展本土汉语教师在线培训，并希望通过协同合作活动助推中老泰三国的友好交流。”

在培训中，广西民族大学文学院副院长何山燕副教授从心理学视角引入，以国际中文教育一线教学的第一堂课为核心，就第一堂课的特殊意义、好课堂的基本标准以及上好第一堂课的方法策略展开阐释，内容涵盖教学内容设计、教学技巧与方法、课堂组织与管理以及教师形象与职业精神等。广西民族大学东南亚语言文化学院院长覃秀红副教授从对比翻译的角度阐述词义辨析在汉泰翻译过程中的重要作用。她指出，国际汉语教师应掌握中华文化和中国国情基本知识，具备文化阐释和传播的基本能力。掌握好这些翻译技巧和策略，有利于培养具有跨文化意识和交际能力，能有效解决跨文化交际中遇到的问题。

玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东副教授总结中表示，“今年是玛哈沙拉坎大学孔子学院建院十五周年，玛哈沙拉坎大学孔子学院十五年来致力于服务泰国东北部汉语教育教学，努力为泰东北汉语教育事业添砖加瓦。十五年来，本土汉语教师培训一直是玛哈沙拉坎大学孔子学院工作的一个重点，今后玛哈沙拉坎大学孔子学院还将一如既往地做好本土汉语教师培训，为推动当地汉语教师的本土化以夯实当地汉语教学的基础，为泰东北汉语教育事业再出一份力。”

培训后，学员们纷纷表示，通过本次培训，学到了知识，开阔了视野，提升了自己汉语教学的能力，希望以后能多多举办这样的培训。

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