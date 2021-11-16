本报记者 杨 宁

图为二〇二〇年十一月十五日在越南首都河内拍摄的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署仪式现场。

新华社/越通社

2012年由东盟发起、历时8年谈判而达成的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），将于2022年1月1日起生效。 11月2日，负责保管该协定的东盟秘书处宣布文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国和中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国已正式提交核准书，从而使该协定符合生效条件。

开放水平超过世贸组织

11月11日，中国商务部新闻发言人束珏婷表示，RCEP即将如期生效是东亚区域经济一体化新的重大进展，将有力拉动区域内贸易投资增长，提升域内整体营商环境，稳固区域产业链供应链。目前，国内实施RCEP的各项准备已经就绪，能够确保协定生效时全面履行义务。

北京大学国际关系学院教授、北京大学国际政治经济研究中心主任王勇在接受本报采访时表示：“RCEP正式启动，对促进地区贸易自由化、经济一体化、世界经济复苏以及经济全球化的持续发展，具有十分重要的意义。当前，受到全球疫情反复以及民粹主义、贸易保护主义的影响，世界经济面临着严峻的挑战，RCEP的启动将成为全球经济当中少有的亮点。”

商务部国际贸易经济合作研究院亚洲研究所副所长、研究员袁波在接受本报采访时表示：“RCEP作为目前全球最大的自由贸易区，区域总人口、经济总量、贸易总额均占全球总量约30%，不仅能够促进区域内部的贸易投资与经济增长，增强区域经济发展的信心，也将为疫情下全球贸易投资恢复增长发挥积极作用。RCEP的开放水平比WTO更高，代表了自由贸易的发展方向，有助于促进经济全球化的发展。RCEP区域同时也是全球制造业的中心，通过自由贸易和规则制度安排形成稳定开放的产业链供应链合作关系，也有助于缓解当前世界面临的供给危机。”

有望形成全球最大市场

年光似鸟翩翩过，世事如棋局局新。受贸易摩擦和疫情影响，国际市场发生了重大变化，亚太经济整合对中国经济发展的意义越发凸显。

11月7日，海关总署公布了今年前10个月中国外贸进出口数据。前10个月，中国进出口总值31.67万亿元人民币，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。前10个月，东盟为我第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易总值4.55万亿元，增长20.4%，占我外贸总值的14.4%。其中，对东盟出口2.5万亿元，增长19.1%；自东盟进口2.05万亿元，增长22.2%；对东盟贸易顺差4485.1亿元，增加6.6%。

中国国际经济交流中心美欧所首席研究员张茉楠在接受本报采访时表示：“亚太区域内贸易近年来增长速度非常快，中日韩等国已经成为全球制造业的中心。RCEP有利于促进贸易投资便利化，推动建成统一的大市场。RCEP可以依托于区域资源禀赋，形成区域内的产业链、价值链和供应链的闭环。中国与周边国家以及其他重要贸易伙伴之间可以通过更易执行、更易调整的协定，来稳固中国的国际经贸关系，对冲可能出现的国际经济政治动荡带来的不利影响。RCEP的重要作用，就是降低贸易成本，其中90%以上货物贸易的关税降为零关税或在10年内降到零关税。”

袁波指出：“RCEP生效后，区域成员国之间的货物、服务、投资与人员流动将更加自由便利，区域15国之间的经济联系更加无缝畅通，将逐步形成全球最大的区域一体化大市场，不仅有助于扩大区域内部贸易投资，也有助于吸引更多外来资本进入，从而促进区域经济增长。据测算，到2035年，RCEP将带动区域整体的实际国内生产总值、出口和进口增量分别较基准情形累计增长0.86%、18.30%和9.63%，出口和进口累计增量规模将分别达到8571亿美元和9837亿美元，区域投资将累计增长1.47%，区域经济福利将累计增加1628亿美元。”

深化成员间政治互信

国际货币基金组织在10月份发表的《亚太地区经济预测》中表示，与2021年4月《世界经济展望》的预期值相比，亚洲2021年的增长前景下降了1个百分点以上，降至6.5%，因为疫情进入了一个新的爆发周期。《亚太地区经济预测》建议通过贸易自由化重新点燃亚洲增长引擎。分析强调，亚洲仍有空间更快地降低非关税壁垒（远高于其他地区），以实现包容性繁荣和更快发展，并以《全面和进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等区域协定所取得的进展为基础，再接再厉，寻求发展。

众所周知，亚太经济整合的难点之一就是各国发展水平差异较大。

袁波说：“RCEP的目标就在于促进各成员国共享RCEP成果，以实现包容均衡和共同发展的目标，因此它专门设置了中小企业和经济技术合作章节条款，在协定的开放承诺中给予欠发达成员差别待遇，提供技术援助和能力建设支持。”

张茉楠表示：“RCEP的特点就是它的包容性。有一些规则不像CPTPP那么高标准，包括知识产权保护、数据治理、市场竞争中立的政策，都给了发展中国家缓冲的时间。比如区域原产地累积规则，区域内生产价值的标准设定为40%的标准。它没有像美墨加协定，或者像CPTPP那样具有非常明显的排他性，这给一些国家提供了更广泛地参与全球价值链的空间。我相信，随着区域一体化不断深入，RCEP也可能进一步升级。”

王勇说：“RCEP谈判时已经考虑到不同经济体之间的发展差距，给予不同国家不同的政策空间，反映了亚太地区贸易自由化的基本特点，即正视并尊重差距同时做出相应的安排，更多反映“大家庭”的理念，而不是一味追求所谓“高标准”的自由化。目前RCEP最大的挑战是地区面临着美国所驱动的地缘政治的压力。美国为了围堵中国的发展，在亚太地区拉帮结伙，搞军事同盟，让地区的国家“选边站”，这种压力是对亚太地区完整性的最大伤害。即使在这种情况下，15国中的多数国家主动选择批准启动一体化进程，表明了抵制美国经济问题“安全化”的压力，不愿意在中美之间“选边站”的意愿。同时，RCEP的启动将为改善某些成员之间的关系，提供一个良好的环境。RCEP将进一步推动区域内国家的合作与政策协调，并将深化政治互信的基础，朝向一个真正地区共同体的目标迈进。”

王勇还指出：“RCEP成员包括澳大利亚，但不包括美国和印度。RCEP释放的信号是地区国家具有共同的意志和共同的利益，推动地区经济一体化的发展，保持与中国的经济关系是其中重要部分。亚太地区所有国家都从中国经济崛起中获益。印度将会因此增加更多的危机感，担心无法抓住亚太地区经济一体化的机遇。疫情对印度经济造成巨大冲击，同时迫于内部的压力，它在最后一刻退出。但是，RCEP仍然为印度进入亚太经济一体化的进程保留机会。印度应当着眼于长远利益，下决心参与亚太地区一体化的进程，同时不跟在美国的后面围堵中国，做美国遏制中国的战略“棋子”，损失战略独立性。澳大利亚是亚太经济一体化的积极推动者，在其中发挥了比较大的作用。借助RCEP启动的机会，澳大利亚应保持与中国的紧密经济联系，不要在中美之间选边站，更有利于澳大利亚的国家利益。”

(责编：高歌、燕勐)