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荷兰出版首部荷兰语全译本《红楼梦》

2021年11月16日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社海牙11月15日电（记者王湘江）由三位荷兰汉学家和翻译家历经13年艰苦努力合作完成的首部荷兰语全译本120回《红楼梦》日前在荷兰正式出版。

　　译本共四卷，厚达2160页，译者是荷兰汉学家和翻译家马苏菲、林恪和哥舒玺思，由雅典娜神庙出版社出版。

　　哥舒玺思日前在接受新华社记者书面采访时说，翻译《红楼梦》是“一个比我们想象的更漫长、更艰难的过程”。

　　最初，这三位汉学家和翻译家计划在大约8年内完成这部中国经典巨著的翻译。但最终，出于对荷兰语译本精益求精的态度，翻译工作历经13年才得以完成。

　　她说，荷兰语《红楼梦》的目标读者是普通荷兰民众，希望荷兰读者能够沉浸在这部小说中，在那里他们可以“结识迷人的人物，了解丰富的文化”。

　　谈及翻译《红楼梦》的缘由，哥舒玺思说，在与另外两位译者的长期合作中，他们经常讨论翻译策略和中国古典文学的重要性。“对我们来说，这部小说是中国古典文学和文化的缩影，没有比《红楼梦》更富有文化内涵、更值得翻译的中国古典小说了。”

　　荷兰著名学者亨克·普罗佩尔日前在当地主流报纸《人民报》刊文说：“两周的时间里，我沉浸在一部2000多页的小说中。”他说，《红楼梦》这部“引人入胜的小说的特别之处在于它易于理解，适合所有人阅读”。

　　目前，荷兰语全译本《红楼梦》已开始在荷兰各地书店和网上书店销售。阿姆斯特丹学术文化中心计划于12月初为该书的出版举办一场庆祝活动。

(责编：高歌、燕勐)

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