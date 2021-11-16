本报记者 冯雪珺 时元皓 王 莉

由国务院新闻办公室、新疆维吾尔自治区人民政府主办的“2021·中国新疆发展论坛”15日在北京举行，来自中国以及阿根廷、老挝等30余个国家和国际组织的代表出席论坛。

本次论坛主题为“共建‘一带一路’与新疆发展”。与会人士积极评价中共十八大以来，新疆各项事业取得的历史性成就，并为推动新疆和“一带一路”高质量发展建言献策。

“近年来，新疆把共建‘一带一路’作为千载难逢的发展机遇，科学谋划、主动作为，推进丝绸之路经济带核心区建设取得积极进展。”中宣部副部长蒋建国在开幕式上致辞时表示，现在，新疆已成为“一带一路”沿线国家交往交流的重要通道，是中国向西开放、发展全方位对外开放格局的重要一环。

新疆维吾尔自治区党委副书记、自治区人民政府代主席艾尔肯·吐尼亚孜介绍，在“一带一路”发展机遇推动下，新疆加快丝绸之路经济带核心区建设，外向型经济的大门越开越大，目前相关合作已覆盖50多个国家和地区。

曾两度赴新疆考察的印尼安塔拉通讯社北京分社社长伊乐凡说：“我领略到了新疆优美的自然风光，感受到了当地居民的热情好客，也见证了新疆各族人民对美好生活的向往与追求。新疆在不断发展各种产业，努力推动丝绸之路经济带核心区建设。”

老挝驻华大使坎葆·恩塔万指出，现代化的综合交通运输体系让新疆成为向世界展示中国西部的一扇重要窗口。

孟加拉国驻华大使馆公使纳祖明说：“我曾在今年4月份前往新疆考察，感受到了新疆近年来在脱贫攻坚、医疗卫生以及基础设施建设等方面的进步。新疆的发展成就令人印象深刻。”

中国人民大学国学院俄罗斯籍教授索罗宁表示，共建“一带一路”取得了巨大成功，极大改变了新疆的面貌，新疆已经走上了更为宽广的发展道路，并将不断前进。相信未来新疆的变化会更大。

阿根廷驻华大使牛望道表示，新疆的发展不仅体现在基础设施建设方面，新疆人民的生活水平也有了很大提升。阿方希望与中国新疆地区加强在农牧业和科技领域的合作，赋能阿中两国高质量共建“一带一路”。

长期在中国工作生活的中国外文局专家大卫·弗格森表示，中国政府为新疆的繁荣稳定作出巨大努力，新疆实现了快速发展。

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)