李 杰

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。新中国恢复联合国合法席位，是新中国外交史上一次历史性的伟大胜利，也是以广大发展中国家为代表的国际社会正义力量携手取得的伟大胜利。

赞比亚是当年23个“两阿提案”共同提案国之一。在支持新中国恢复联合国合法席位的76张赞成票中，有26张来自非洲国家。当联大会场的电子计票牌显示表决结果后，会议大厅爆发出长时间的热烈掌声，赞比亚等国常驻联合国代表欢呼雀跃，令人动容。对于赞比亚人民的宝贵支持，中国人民永远铭记。

中赞友谊源远流长。中国积极支持南部非洲民族解放运动，是最早承认赞比亚独立的国家之一。赞比亚开国总统卡翁达有深厚的中国情缘，是中赞友谊和中非友谊的奠基人。赞比亚独立后第二天，卡翁达即宣布同中国建交，赞比亚成为南部非洲第一个同新中国建交的国家。卡翁达多次在国际场合为中国仗义执言，帮助中国在国际社会获得了更多的理解和支持。中国人民不会忘记卡翁达为发展中赞、中非关系作出的杰出贡献。

中赞建交57年来，两国关系经受住时间和国际风云变幻考验，“全天候朋友”成为两国友好的真实写照。坦赞铁路是迄今中国最大的援外成套项目之一，生动诠释了相互尊重的平等精神、顽强奋斗的拼搏精神、无私奉献的国际主义精神，成为中赞友谊的象征。近年来，两国务实合作不断深化，双方积极落实共建“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下发展项目，利维·姆瓦纳瓦萨大学教学医院、下凯富峡水电站、肯尼斯·卡翁达国际机场新航站楼等一批新交付重点项目成为新时代中赞合作的亮丽名片。新冠肺炎疫情发生以来，中赞同舟共济、携手抗疫，共同抗击新冠病毒和抵制政治病毒，共同打造人类卫生健康共同体，树立了抗疫合作典范。在国际舞台上，中赞在涉及对方核心利益和重大关切的问题上相互支持，坚定维护和践行多边主义，维护国际公平正义，致力于促进共同发展繁荣。

今年，赞比亚成功举行大选，新政府顺利就职，期待搭乘中国高质量发展快车，积极满足人民对美好生活的向往。赞比亚总统希奇莱马日前感谢中方提供疫苗和抗疫物资支持，表示赞比亚新政府高度重视赞中友谊，坚定致力于对华友好，愿继续同中方创新合作方式、扩大合作规模，造福两国人民。我们期待与赞比亚人民共同推动中赞全天候友谊再上新台阶，为铸就更加紧密的中非命运共同体贡献力量，让中赞、中非友谊之树常青。

（作者为中国驻赞比亚大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)