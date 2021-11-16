本报北京11月15日电 11月15日，由中国民间组织国际交流促进会举办的第六届中非民间论坛开幕会在中共中央对外联络部举行。

中共中央对外联络部部长宋涛首先宣读了中共中央总书记、国家主席习近平的贺信。塞内加尔争取共和联盟主席、总统萨勒，津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线主席兼第一书记、总统姆南加古瓦，布隆迪保卫民主力量贤人委员会主席、总统恩达伊施米耶，南苏丹苏丹人民解放运动主席、总统基尔等也以视频或书面方式向论坛致贺。非洲30多个国家的政党政要、驻华使节以及中非民间组织负责人共约200人以线上或线下方式参加开幕会。

全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩致辞表示，中方愿同非方共同促进中非民间友好和中非全面战略合作伙伴关系取得新发展。

与会外方人士热烈祝贺中共十九届六中全会胜利召开，高度评价中共百年特别是十八大以来，在以习近平同志为核心的中共中央领导下取得的重大成就和宝贵经验，表示愿同中方加强团结合作，推动构建更加紧密的非中命运共同体。

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 03 版）

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