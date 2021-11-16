博科娃

今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。纪念这一重要事件，让我们有机会回顾过去50年中国对联合国事业以及维护多边主义作出的贡献。

50年来，中国始终支持联合国在国际事务中发挥核心作用，积极参与联合国各领域工作，特别是和平与发展领域的工作。中国设立中国—联合国和平与发展基金，已经向基金出资1.2亿美元。联合国秘书长古特雷斯高度评价中国与联合国的合作，认为中国是多边主义的最重要支柱。

联合国教科文组织致力于通过教育、文化、科学和传播领域的国际合作促进世界和平发展。在2009年至2017年担任联合国教科文组织总干事期间，我见证了中国对实现这一目标的坚定承诺。习近平主席2014年对联合国教科文组织总部的历史性访问至今令我印象深刻。我清晰地记得习近平主席演讲中的这句话：“当今世界，人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里，各国人民形成了你中有我、我中有你的命运共同体。”

习近平主席在这次演讲中还提到了丝绸之路。2000多年来，丝绸之路上演了不同民族、文化、宗教、知识相遇交融的美好故事。这些相遇交融丰富了认知、塑造了文明，孕育了文学和科学宝藏以及代代相传的文化传统和艺术实践。联合国教科文组织多年前便开始对古丝绸之路进行研究。古丝绸之路不仅是一条贸易往来通道，更是一条文化交流之路，促进了思想交流、文明对话。中国2013年提出的共建“一带一路”倡议，为发展与繁荣创造机遇，为年轻一代创造了更多交流和学习的机会，有利于增进理解和信任，推动建设更加包容、和平、多样的世界。这与联合国教科文组织在加强国际交流合作方面所做的努力是相通的。

50年来，中国不断为维护多边主义、促进全球发展贡献力量。中国不仅自身取得巨大发展成就，还努力促进全球可持续发展。中国提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为全球减贫事业和可持续发展作出了巨大贡献。1990年起，联合国开发计划署在全球测算人类发展指数，中国是唯一一个从“低人类发展水平”跃升到“高人类发展水平”的国家。

我见证了中国分享发展经验、促进南南合作的坚定承诺。2015年9月，中国宣布向发展中国家提供“6个100”项目支持，包括100个减贫项目、100个农业合作项目、100个促贸援助项目、100个生态保护和应对气候变化项目、100所医院和诊所、100所学校和职业培训中心。自2012年起，中国每年出资200万美元同教科文组织合作设立中国—联合国教科文组织援非信托基金，积极支持非洲国家提高教师培训能力，上万名非洲教师从中受益，被认为是多边平台上南南合作的成功范例。在南南合作框架内，中国始终致力于为广大发展中国家提供力所能及的支持，帮助发展中国家发展经济、改善民生。

新冠肺炎疫情启示世人，世界需要多边主义，各国需要在人类安全、健康和福祉方面进行更多投资和合作。中国坚持多边主义，正在并将继续在推动国际社会团结抗疫、维护并践行多边主义方面发挥重要作用，这是促进世界和平与可持续发展的关键。

（作者为联合国教科文组织前总干事）

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)