本报记者 胡泽曦

“最令我惊叹的是中国人民——他们真正参与到国家发展建设的伟业中，为国家所取得的重大成就而自豪。”哈萨克斯坦人民党主席、议会下院党团主席科努罗夫在接受本报记者采访时，如是表达自己访华感受。在他眼中，中国这个有着悠久历史与灿烂文明的古国正在焕发出勃勃生机与青春活力。

2020年1月，科努罗夫应中共中央对外联络部邀请率团访华，见证了中国脱贫攻坚取得的巨大成就。考察团在江西省吉安县锦源村参观访问时，对当地坚持精准扶贫、精准脱贫感受颇深：基层党组织为所有贫困户设立电子数据库；党员干部与贫困户建立帮扶关系，逐一分析致贫原因，制定脱贫方案，并负责到底。科努罗夫深有感触地说：“如此精细化的扶贫工作令我们感到震撼。一个负责任的执政党就应该这样认真帮助贫困群体，研究解决贫困问题。”

科努罗夫经常阅读《习近平谈治国理政》，从中寻找中国发展的成功密码。他向记者分享自己的阅读感受：“从字里行间可以感受到习近平总书记的人民情怀。”科努罗夫认为，中国能取得巨大发展成就与中国共产党的坚强领导密不可分。中国共产党不断推动完善国家治理体系和治理能力，带领中国沿着正确、科学、高效的发展道路向前迈进。科努罗夫说：“在中国共产党的领导下，中国社会团结不断巩固。在如何凝聚力量方面，中国为世界各国提供了新的路径。”科努罗夫表示，中国稳步成为世界第二大经济体。“中国经验为各国探索发展道路提供借鉴。许多国家的政党都在借鉴中国经验，寻找解决本国经济社会发展难题的方法”。

“构建人类命运共同体理念为解决当今世界面临的现实问题、实现人类社会和平永续发展，提出了中国理念、中国方案。”科努罗夫表示，面对复杂的国际形势，中国共产党推动走符合世界各国人民利益的和平共处、互利共赢之路，以实际行动向国际社会表明，中国是爱好和平的大国，致力于维护安全、稳定的国际秩序，促进共同发展。

在谈到两党的友好交往时，科努罗夫表示，哈萨克斯坦人民党与中国共产党建立了友好合作关系，两党在党际交往框架下积极开展各种富有成效的对话。他强调：“哈萨克斯坦人民党希望进一步加强与中国共产党交流在发展社会主义、消除贫困、加强党的建设等方面的经验，为发展两国两党关系作出更多贡献。”

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)