中国共产党十九届六中全会是在重要历史关头召开的一次具有重大历史意义的会议。全会审议通过《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》（以下简称《决议》），深刻揭示了过去中国共产党为什么能够成功，未来怎样才能继续成功，受到国际社会广泛关注。接受本报记者采访的国际人士认为，中共十九届六中全会总结历史经验，着眼开创未来，对中国乃至全球发展具有重要意义。

“在新的历史起点上焕发新的生机和活力”

俄罗斯科学院远东研究所政治研究和预测中心主任安德烈·维诺格拉多夫表示，不断总结历史经验、提高应对风险挑战的能力水平，是中国共产党的优良传统。中国共产党能够制定和完善长远战略和发展目标。中共十九届六中全会审议通过的《决议》是中共历史上第三个历史决议，将给中国国家和社会发展带来持久动力。

“这次通过的《决议》，全面总结中共百年奋斗重大成就和历史经验，为实现中华民族伟大复兴指引方向，体现了中共对历史进程的清晰判断和治理方略的与时俱进。”墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯说。

埃及民族进步统一集团党政治局委员谢里夫·法亚德认为，中共十九届六中全会回顾历史，总结经验，更着眼未来。会议通过的《决议》，为中国的未来发展勾画蓝图，为中国各项事业发展规划路径、指明方向。“通过这次会议，中共这个百年大党将在新的历史起点上焕发新的生机和活力。”

泰国泰中教育与文化基金会主席苯良表示，过去100年，中国共产党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。历史昭示未来。《决议》将引领中华民族谱写新篇章、创造新辉煌。

“始终把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命”

比利时马克思主义大学历史学者亨德里克·维米尔施表示，中国社会和谐稳定，经济持续增长，成功使数亿人摆脱贫困，马克思主义在中国展现出强大生命力。“中国取得巨大成就的重要原因，在于中国共产党不断推进马克思主义中国化。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果。坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、实现全体人民共同富裕，正是对马克思主义的继承和发展。”

墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希认为，在中国共产党领导下，中国统筹疫情防控和经济社会发展，人民安居乐业。中国共产党坚持人民至上，倾听人民诉求，维护最广大人民根本利益，中国的国家治理体系和治理能力现代化水平也在不断提高。

在维诺格拉多夫看来，中共十八大以来，中国共产党进一步形成自我净化、自我完善的机制，并进一步强化了党的纪律。习近平新时代中国特色社会主义思想为中国共产党和中国的发展指明了方向，也有利于推动全球发展繁荣。

南非国家行政学院院长布萨尼·恩格卡维尼表示，中国用几十年时间就走完了发达国家几百年走过的工业化历程。中国的成功经验，为那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了新的选择。“中共十八大以来取得的诸多成就令人印象深刻，体现出中国共产党人勇于开拓的精神，也反映出中国共产党始终把为人类作出新的更大贡献作为自己的使命，不断为人类文明进步贡献智慧和力量。”

“推动中国在新征程上取得新的辉煌成就”

巴基斯坦巴中学会执行主任穆斯塔法说，巴中学会十分关注中共十九届六中全会和通过的《决议》，将对此进行研究解读。面对复杂多变的国际形势，面对疫情、气候变化等一系列全球性挑战，中国共产党进行的经验总结，有助于进一步明确中国未来的发展方向，为全球发展注入更强大动力。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐说，中国共产党积极探索符合中国实际的道路，在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面取得了巨大成就。中国持续推动改革开放向纵深发展，不仅改变了中国，也深刻影响了世界。共建“一带一路”、构建人类命运共同体等理念，契合世界发展潮流，引发国际社会广泛共鸣。

“历史经验是宝贵的财富。中国共产党通过总结经验，不断走向成熟、走向成功。”维米尔施认为，中共十九届六中全会对中共百年奋斗重大成就和历史经验进行全面总结，必将增强中国的道路自信和制度自信，为创造新的成就奠定坚实基础。

西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯表示：“中共十九届六中全会回顾历史，面向未来，具有承前启后的重要意义，将为中国在未来实现新的发展繁荣提供行动指南，推动中国在新征程上取得新的辉煌成就。”

（本报北京、莫斯科、墨西哥城、开罗、曼谷、布鲁塞尔、约翰内斯堡、伊斯兰堡、首尔、马德里11月15日电 记者王骁波、隋鑫、彭敏、黄培昭、孙广勇、任彦、邹松、程是颉、马菲、姜波）

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)