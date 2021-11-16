本报记者 周翰博

在日前举行的哈萨克斯坦政府会议上，哈总理马明表示，今年前10个月，哈萨克斯坦国内生产总值增长了3.5%，“国民经济增速稳定”。随着疫情形势逐步好转，同样位于中亚地区的乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦也陆续进入经济复苏轨道。

统计数据显示，自今年4月起，哈萨克斯坦经济实现正增长，多项经济指标由负转正。截至10月末，制药业增长33.6%，汽车制造业增长23.4%。哈国民经济部部长伊尔加利耶夫指出，工业制造和建筑业仍是经济增长的主要动力，同时，服务业和进出口保持加速增长势头，市场对非采掘业的投资活跃。

作为中亚地区第二大经济体，乌兹别克斯坦前三个季度国内生产总值增幅达6.9%。根据乌官方统计数据，今年前9个月，国内新增就业岗位33.8万个。约7.7万家新企业开始从事商业活动，投资占国内生产总值的比重达32%。

塔吉克斯坦前三个季度国内生产总值增幅为8.9%，主要得益于固定资产投资规模扩大，以及工业、贸易、农业、交通运输、服务等行业快速增长。吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦的经济也在同一时期实现了不同程度的正增长。

中亚地区经济实现增长，得益于各国政府出台应对疫情、提振经济的有力举措。相关国家持续出台了优化营商环境、减免企业税负、提供优惠贷款、吸引外资等经济刺激计划。

欧洲复兴开发银行日前发布的《中亚地区2021年经济发展前景》认为，本年度中亚五国国内生产总值的平均增幅预计将达4.9%。不过，有专家指出，考虑到疫情形势、国际市场大宗商品价格、劳动力市场供求关系等不确定因素，中亚各国经济仍面临诸多考验。

（本报努尔苏丹电）

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)