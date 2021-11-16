本报记者 姜 波

近日，西班牙数据中心联合会正式宣布成立。该联合会由9家在西班牙运营的数据中心服务商组成，旨在集合行业力量加强与政府公共部门、教育机构和其他私营企业间的联系，吸引更多投资和政策支持，进一步推动西班牙打造南欧数字中心。

近年来，随着5G、云服务和人工智能等数字技术发展，数据存储和传输的需求越来越大，数据中心成为数字经济的关键性基础设施，对该领域的投资不断增长。尤其是疫情防控期间，随着居家办公和电子商务的增多，西班牙成为越来越多数据中心落户的选择。

数据中心在西班牙蓬勃发展，得益于该国优越的地理位置、良好的网络基础设施和稳定的电力网络。众多跨洲海底光缆通过西班牙与欧洲大陆相连，包括今年6月正式开通运营的连接欧洲和拉丁美洲的高容量海底光缆项目，预计明年完工的谷歌公司连接美英西三国的海底光缆项目以及计划2023年完工的联通非洲的2africa项目等。海底光缆能有效降低数据传输延迟。

荷兰数据中心服务商Interxion于2000年在西班牙设立首个数据中心，目前已增至3个，正在建设的第四个数据中心，面积较上一个将扩大4倍。2019年底，亚马逊云科技公司宣布在西班牙建设3个数据中心，计划于2022年底建成投入运营，为其云服务提供支持。此外，微软和谷歌也分别宣布和西班牙电信公司合作共建本地数据中心。

数据统计网站Statista的报告显示，目前，西班牙共有122个数据中心，在欧洲各国中排名第六，发展前景广阔。据西班牙数据中心联合会预测，未来5年内，西班牙在该领域将吸引50亿欧元投资用于数字基础设施建设。根据目前正在建设和已规划的项目，西班牙数据中心运营IT负载规模，预计在未来24个月内将从目前的200兆瓦提升至超过500兆瓦。

西班牙OBS线上商学院教授马克·巴拉表示，数据中心领域的蓬勃发展将有助于提升西班牙的创新实力，带动科技进步，“将创造更多的高质量就业岗位，吸引投资和人才，对西班牙数字化转型以及经济发展都有重要促进作用。”

今年7月，西班牙政府还设立了首个国家数据首席官职位，并在经济与数字化转型部下设数据办公室，其目标之一就是促进西班牙数据中心领域的发展。西班牙数据中心联合会也宣布将通过协调企业和大学等教育机构合作，为该领域未来发展培养更多人才。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)