本报记者 李欣怡

“中国国际进口博览会是中国高水平对外开放的窗口，充分展现了中国坚持对外开放、开拓创新的决心。很荣幸能够参加这一国家级展会。对爱普生来说，这是跨国企业在中国市场展示自己的绝佳机会，也是与客户深度沟通的最好平台。”日本爱普生公司相关负责人深石明宏日前接受本报记者采访时表示。

爱普生上世纪80年代进入中国市场，1985年在深圳设立工厂。近40年来，爱普生在华业务范围不断拓展，并建立起完善的制造、销售和服务网络，累计投资超过8.22亿美元（约合50亿元人民币）。“中国有着良好的营商环境，这里是发展的沃土。”深石明宏说。

在第四届进博会上，爱普生展示了传感及机器人、专业数码影像采集、数字印刷、高亮激光投影等数字技术。深石明宏说：“进博会为各国制造商及出口商提供了展示产品的机会。我们可以进一步深化同中国伙伴合作，深入了解中国市场需求，服务更多地区和行业的消费者。”

近年来，中国企业不断加大创新和研发力度，为爱普生提供了更多与合作伙伴共同发展的空间。“我见证了中国在科技创新领域取得的长足发展。”深石明宏认为，中国进入高质量发展新阶段，传统制造业逐步向智能化升级，为推动世界经济发展提供了创新动力。

“中国将绿色发展放在重要位置，还建立起全国碳排放权交易市场，展现出实现可持续发展的坚定决心。”深石明宏表示，在中国政府推动下，企业纷纷制定具体政策推动实现绿色增长，民众环保意识不断增强，形成了共同推进绿色发展的合力。爱普生将同中国伙伴一道为实现可持续发展目标作出贡献。

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)