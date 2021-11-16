本报记者 邹 松 姜 宣

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近年来，移动支付业务在非洲发展日益迅速，中国技术和经验受到青睐。中国和非洲企业不断加强合作，完善移动支付体系，为当地民众提供了更便捷的金融服务，推动非洲国家数字经济发展。

随着数字技术日新月异，数字金融服务成为一些非洲国家成长迅速的经济领域。数据显示，在加蓬、加纳、肯尼亚、纳米比亚、坦桑尼亚、乌干达和津巴布韦等国家，超过40%的成年人是手机支付的活跃用户。新冠肺炎疫情防控期间，移动支付需求量和业务量继续快速增长。中非企业共同推广相关业务，数字创新为中非合作高质量发展注入新动能。

提供移动支付应用产品

伊拉杰岛是尼日利亚经济中心拉各斯辖下的一个小岛。这里常住居民1万多人，没有公路直通大陆，出行全靠船只，岛上至今没有任何银行机构或自动取款机。

2020年初，中国金融科技公司PalmPay在尼日利亚正式运营，主要开展移动支付业务。POS机业务作为公司在当地推出的首个项目，受到很多民众欢迎。公司在伊拉杰岛的代理商普洛米斯说：“PalmPay移动支付交易稳定性更好，售后服务速度快，人们再也不用乘船跑到市区银行办理业务了。”

尼日利亚中央银行数据显示，尼日利亚人口约2.1亿，实名银行账户有4000余万，持有银行卡的用户数很少。当前，尼日利亚95%以上的线下餐饮和零售交易通过现金完成。PalmPay通过在当地推出手机软件，向个人用户提供电子支付、转账汇款、手机充值、水电煤及有线电视等便民缴费服务，向商户提供在线支付、线下POS收单服务，PalmPay用户相互之间转账不收取费用。这让民众切实享受到了更便捷的金融服务。当地居民叶海亚说：“以前出门总要准备大量现金，取钱也要排长队。现在很多场合可以使用移动支付，让我们节省了不少时间与精力。”

目前，PalmPay已成为非洲用户规模增长最快的移动支付应用产品之一，月交易额超过1亿美元。从2021年初至今，PalmPay一直名列非洲相关财经类手机应用程序下载量首位，也是安装量最大的手机支付应用产品。

加强手机业务技术支持

今年24岁的肯尼亚青年瓦吉里，还记得上中学时，父亲就开始用手机“移动钱包”（M—Pesa）功能给家里汇款。“移动钱包”是肯尼亚最大的移动通信运营商萨芬瑞与当地银行合作开发的一个项目，可以使用手机短信实现存取款业务。

大学毕业后，瓦吉里进入萨芬瑞公司的M—Pesa部门工作。这项业务经过几年快速发展，用户量如今已超过1500万，但技术后台不堪重负。中国华为公司应邀参与项目合作，先后派出上百人的技术团队，与当地移动运营商开发测试M—Pesa G2系统，系统容量从以往可支持1500万用户，提升到能支持2000万以上。瓦吉里说，“新版‘移动钱包’更加稳定快捷，加盟店也多起来，妈妈在老家开的小卖部就是签约户。”

据肯尼亚央行数据显示，由于电子商务发展以及现金转向移动支付，2021年上半年，肯尼亚移动支付金额达3.3万亿肯先令（1美元约合111肯先令），较去年同期增长52%，注册移动货币账户数增加至6780万，同比增长9.9%。在中非企业共同努力下，M—Pesa服务已成为肯国内使用最广泛的移动支付平台，拥有超过2831万活跃客户。该项目还拓展到坦桑尼亚、莫桑比克、莱索托、刚果（金）、加纳等10多个国家，成为非洲知名品牌。

“中国企业的参与和支持，加速了非洲科技生态系统的建设。”南非“中非项目”数字媒体机构联合创办人埃里克·奥兰德表示，非中通信企业的良好合作表明，非洲数字金融业务拥有巨大发展潜力。

提升金融业务服务水平

近年来，中国多家金融科技企业进入非洲市场。微信早在2015年11月就在南非上线“微信钱包”。南非标准银行与微信合作，用户可以进行转账、支付等操作。华为于2017年与相关跨境汇款平台达成合作协议，为非洲的华为手机用户提供国际转账服务。日前，移动运营商沃达丰南非子公司沃达康与中国企业合作推出一款名为“VodaPay”的超级应用，可以用来绑定来自任何一家银行的账户，为客户提供移动支付、在线购物和贷款等服务。

“如何推广移动支付业务，提升金融业务服务水平，以及如何带动就业、改善民生，是我们的重点研究方向。”PalmPay联合创始人王小军表示，公司根据非洲当地用户需求，不断调整业务内容。例如，今年初的数据显示，使用PalmPay的用户存在一个账号为多个手机号充值的现象。为帮助用户减少操作步骤，避免因输错号码而造成错误充值，公司在今年3月推出了亲情账号登记功能，上线一个月就有3万多名用户使用。

塞内加尔经济学家萨姆巴表示，面对非洲民众快速增长的移动通信及金融服务需求，中国金融科技企业所作的开创性努力值得称赞。他表示，非洲国家消费市场发展极不均衡，中国企业在非洲需要根据具体情况，实施符合当地现实需求的技术革新和业务解决方案。

非洲联盟基础设施与能源事务委员阿布—扎伊德·阿马尼表示，非洲期待与中国加强数字经济合作，助力互联互通，促进非洲经济一体化。

（本报约翰内斯堡、阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)