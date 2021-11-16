5月10日，中国抗疫专家组在老挝北部琅勃拉邦省医院指导疫情防控。

3月3日，中国援助几内亚新冠疫苗运抵该国首都科纳克里。

新华社发

10月5日，在马来西亚吉隆坡郊区的发马公司灌装工厂，一名工人在科兴疫苗本地灌装生产线上工作。

新华社记者 朱 炜摄

中欧班列在保障全球供应链方面发挥了重要作用。图为10月22日，中欧班列金华至莫斯科公共班列首发启程。

胡肖飞摄（影像中国）

50年前，新中国恢复联合国合法席位，世界和平与发展事业增加了一支值得信赖和依靠的中坚力量。半个世纪以来，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚持弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。面对新冠肺炎疫情挑战，中国通过联合国等多边平台呼吁国际社会团结合作，支持联合国各机构为抗击疫情发挥应有作用，为全球共同打赢疫情防控阻击战凝聚合力，为构建人类卫生健康共同体贡献力量

意大利前驻华大使白达宁

“协助多个国家遏制疫情蔓延势头”

本报记者 韩 硕

“新中国恢复联合国合法席位是联合国历史上的一次重大决定，也是历史发展的必然。”在接受本报记者专访时，意大利前驻华大使阿尔贝托·布拉达尼尼表示。

作为一名资深外交官，布拉达尼尼已投身外交事业近半个世纪。他在中国工作生活了10多年时间，担任过意大利驻华商务参赞和驻华大使，他也因此有了一个大家更为熟悉的中文名字——白达宁。

“新中国恢复联合国合法席位后，在国际舞台上发挥的作用不断增强，促进了世界的和平与发展。”在白达宁看来，50年前的这一重大事件翻开了世界发展的新篇章。“众所周知，中国在联合国安理会发挥了重要作用。当前，阻碍世界和平与发展的不稳定不确定因素依然存在。只有在多边主义体系下开展平等互利的国际合作，才能维护世界各国共同利益。”

白达宁称赞，中国在联合国大家庭积极推动团结合作，坚持为广大发展中国家仗义执言。中国多次在联合国平台呼吁各方共同团结抗击新冠肺炎疫情就是一个生动的例证。

2020年3月，在意大利疫情严重时，中国派遣的医疗专家组第一时间抵达，带去呼吸机、心电图仪和口罩等急需的医疗物资和设备，并同当地医院和专家分享病患救治、药物使用、院感控制、公众防护等方面的经验和做法。白达宁表示，“中国医疗专家组与意大利分享了抗击病毒的宝贵知识，这体现了两国的深厚友谊。意中两国团结抗疫是全球双边合作的一个范例。”

当前，疫情仍在全球蔓延。白达宁说，各国应该在国际组织的支持下共同努力，应对新冠肺炎疫情带来的挑战。“病毒不分国界。在病毒面前，世界各国一损俱损，没有国家能置身事外。只有当所有国家都战胜了病毒，我们才能摆脱疫情。很多发展中国家无法获得足够的疫苗，这需要国际社会施以援手。不幸的是，一些国家出于地缘政治目的，关上了合作抗疫的大门。中国则恰恰相反，在有效控制本国疫情的同时，与其他国家和国际组织携手抗疫，展现出真诚的合作态度，体现了大国的责任和担当。”

除了援助医疗物资，中国还与许多国家分享抗疫过程中积累的专业知识和宝贵经验，这也让白达宁印象深刻，赞叹不已，“中国所做的努力挽救了许多生命，协助多个国家遏制疫情蔓延势头，这些全世界有目共睹。”他表示，中国为广大发展中国家提供疫苗、推动疫苗在其他国家的本地化生产，为推动抗疫国际合作展现出巨大决心和强大行动力。

虽然已不在中国工作，但白达宁依然保持着对中国话题的密切关注。作为意大利当代中国研究中心主席，中国的发展变化、中国在国际舞台上的表现依然是白达宁最为关注的话题。展望未来，白达宁强调，在后疫情时代，应该更多地呼吁国际社会关注发展中国家，推动世界各国共同发展。

“中国消除绝对贫困、实现经济的巨大进步，这是辉煌的成就。其成功经验值得其他国家学习和借鉴。”白达宁说，经济社会发展将有助于捍卫真正的民主和自由，贫富差距的缩小将让地球更加宜居。我们需要的是世界共荣的场景，而非一国独大的局面。新兴国家和发展中国家也有发声的权利，也应有能力维护自身的合法权益、享受经济发展的红利。“在国际舞台上，中国坚定维护并践行多边主义，坚决反对单边主义，倡导和平与合作，帮助更多发展中国家提升国际话语权。这对于促进世界进步与发展、维护世界和平与稳定至关重要。”白达宁说。

俄罗斯教育科学院副院长、俄罗斯科学院院士根纳季·奥尼先科

“为维护地区及全球公共卫生安全作出巨大贡献”

本报记者 张光政 隋 鑫

“面对新冠肺炎疫情，中国采取科学有效的疫情防控措施，及时阻断了病毒传播链条，有效地保护了14亿多中国人民的生命安全和身体健康。与此同时，中国积极向其他国家提供抗疫物资、分享抗疫经验，不断推动疫情防控国际合作。”俄罗斯教育科学院副院长、俄罗斯科学院院士根纳季·奥尼先科在接受本报记者采访时表示。

奥尼先科对中国人民在抗疫过程中表现出的高度责任感印象深刻。在公共场合，人们自觉佩戴口罩、保持社交距离、严格遵守各项疫情防控规定。“中国政府采取一系列强有力措施，人民信任并且全力支持，全国上下同心协力，抗击疫情取得显著成效。”

面对严峻的疫情形势，中国在有效控制本国疫情的同时，积极向其他国家提供包括疫苗在内的防疫物资，分享疫情防控经验，并在联合国、二十国集团、金砖国家合作机制、上海合作组织等多边平台上积极呼吁国际社会团结合作，提高疫苗在广大发展中国家的可及性。奥尼先科表示：“在抗击疫情的斗争中，中国为维护地区及全球公共卫生安全作出巨大贡献。”

奥尼先科还为中国在疫情防控期间的经济社会发展成果点赞。他说，中国成功研制了新冠疫苗，到目前为止已经为超过10亿本国公民完成全程接种。作为全球第二大经济体和世界第一制造业大国，中国在严格做好疫情防控工作的同时，有力、有序推动复工复产，维护全球供应链的稳定。“2020年，中国率先复工复产；2021年前三季度，中国国内生产总值同比增长9.8%——这是相当不错的经济发展成就。”

当人类面临共同的威胁和挑战时，合作方是正途。奥尼先科说，俄中作为友好邻邦，在这次抗疫行动中彼此支持，为合作应对共同威胁树立了典范。在包括新冠肺炎疫情在内的全球性挑战面前，各国只有相信科学、加强团结协作，才能取得胜利。

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多

“在全球抗疫合作中发挥不可替代的作用”

本报记者 李晓骁

“1971年新中国恢复联合国合法席位，是对世界秩序的拨乱反正，也是世界秩序的再平衡。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多在接受本报记者采访时表示，缺少中国的联合国是不完整的。自1971年以来，中国一直在联合国舞台扮演重要角色，在捍卫国际公平正义、维护发展中国家权利方面发挥了重要作用。

新冠肺炎疫情给全人类的生命安全带来巨大威胁，给全球经济社会发展造成重创，抗击疫情是各国的共同任务。中国在全球抗疫斗争中发挥重要作用，致力于推动新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。

今年7月，习近平主席在亚太经合组织领导人非正式会议上宣布，未来3年内将再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。9月，习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话重申了这一国际援助计划。菲格雷多表示，这无疑为发展中国家抗击疫情提供了强大信心。

“中国在全球抗疫合作中发挥不可替代的作用。”菲格雷多表示，疫情防控期间，中国始终采取团结的态度，以实际行动践行人类命运共同体理念，积极向其他国家提供抗疫支持。中国捐赠的疫苗、防护设备，中国专家共享的抗疫经验，对于许多国家抗击疫情、建立免疫屏障具有重要意义。

“一些国家为了其地缘政治目的，企图将疫情政治化。这种行为对抗击疫情毫无帮助。”菲格雷多说，中国始终强调尊重科学，全力保障人民生命健康。“现在是全球携手抗击疫情的关键时刻，中国是团结全球抗疫行动的中坚力量。”

菲格雷多认为，疫情大流行的后果仍然难以评估，公共卫生危机对世界经济的影响将是持久的。要推动全球经济复苏、维护公平正义，就必须捍卫多边主义、寻求共同发展，不能仅考虑少数国家的利益。“中国有能力发挥大国的引领作用，通过联合国、金砖国家合作机制等多边平台，推动广大发展中国家共同发展。”

中国是联合国2030年可持续发展议程的坚定支持者和践行者。“联合国2030年可持续发展目标的实现离不开中国的参与。”菲格雷多称赞道，中国消除绝对贫困，全面建成小康社会，这是世界减贫史上前所未有的壮举。中国经济社会发展为世界整体发展注入了积极能量，是对实现联合国2030年可持续发展目标的重大推动。

去年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。“中国在实现经济社会发展的同时，非常关注环境保护领域的工作，提出可持续发展理念，持续推进生态文明建设，表明了中国严肃认真地对待环境问题。”菲格雷多表示。

“从积极参与全球抗疫到响应联合国2030年可持续发展议程，中国始终为人类健康、安全和发展贡献着自己的力量。”菲格雷多表示，相信未来中国将继续致力于推动构建人类命运共同体，与国际社会一道共同促进世界的和平安全与繁荣发展。

巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹

“增强发展中国家对传染病的防治能力”

本报记者 程是颉

“作为全球公共产品提供者，中国信守承诺，为提高新冠疫苗在全球范围内，尤其是发展中国家的可及性和可担负性作出重要贡献。”巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理费萨尔·苏丹表示，在以联合国为核心的国际体系中，中国始终站在发展中国家一边，切实维护广大发展中国家的利益。

今年2月，中国首批对外援助新冠疫苗转交巴基斯坦；3月，中国康希诺公司同墨西哥药业公司合作建设了该疫苗首条海外灌装生产线；6月，巴基斯坦国家卫生研究所正式发布本地灌装生产的中国康希诺新冠疫苗；8月，中国国药集团与孟加拉国签署新冠疫苗分装合作备忘录……

“由于中国的不懈努力，全球多国正向着全面疫苗接种的目标不断迈进，这是一项了不起的成就。”苏丹说，不同于一些国家奉行狭隘的疫苗民族主义，中国坚定履行自身承诺推动疫苗成为全球公共产品。

“中国在巴基斯坦等发展中国家开展疫苗的本地灌装合作，与当地分享宝贵的技术和经验，不仅提高了疫苗储运、分发效率，增强发展中国家对传染病的防治能力，还为培养本土化医药人才搭建了平台，意义重大。”苏丹表示，目前，巴基斯坦已完成超过1亿剂新冠疫苗的接种，本地灌装的中国新冠疫苗对实现疫苗的快速分发起到关键作用。在疫苗联合生产过程中培养的人才、积累的技术经验，也将在未来为巴基斯坦推动脊髓灰质炎等儿童疫苗接种计划作出贡献。

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。苏丹说，50年来，中国一以贯之地坚持履行国际责任和义务。面对新冠肺炎疫情，中国坚持对人民负责的态度，采取行之有效的抗疫举措，有效遏制了疫情传播，为世界做出表率。同时，中国还向包括巴基斯坦在内的全球多国派出抗疫专家组，为其他国家尽早控制疫情作出积极贡献。“在危急时刻，中国挺身而出，再一次用行动证明对国际社会的担当。”

今年10月，中国发布《中国联合国合作立场文件》，表示将同世界各国携手前行，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。中国已宣布支持新冠疫苗知识产权豁免，并呼吁各国通过开展联合研发、授权生产和技术转让等方式进一步加强疫苗产能国际合作，采取切实可行措施提升发展中国家疫苗产能。苏丹表示，“中国积极推动抗疫国际合作，特别是在新冠疫苗的生产和分配方面，中国通过与国际组织合作搭建平台，与发展中国家共享资源和技术，在关键时刻展现出领导力，是当之无愧的典范。”

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年11月16日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)