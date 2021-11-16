林子涵

刚消停两个多月，美国情报界又开始拿新冠病毒溯源问题炒作了。近日，美国情报总监办公室发布所谓新冠病毒溯源问题“解密版”报告，把“实验室泄漏论”拿出来“炒冷饭”。今年8月底，美国情报部门就曾发布该报告的摘要，在毫无证据的情况下抹黑中国。

情报机构染指病毒溯源的科学问题，本就是个笑话。然而美国政府命令情报机构发煞有介事地进行90天“调查”，先编出一份摘要，再炮制一本全文，硬要把疫情政治化的老戏码唱到底。

先看所谓“溯源报告”的立论。该报告开篇就指责中国，称“最初的已知病例发现于中国”，“中国没有对病毒传播有足够预期”，摆明了这不是一份剥茧抽丝的真正科学报告，而是预先定调、搞有罪推论的剧本。

再看所谓“溯源报告”的评估方法。该报告称，美国4个情报机构与美国国家情报委员会以“低置信度”评估称，“最初的新冠病毒感染可能由于自然接触了感染该病毒或相关祖病毒的动物”。另有1个情报机构以“中置信度”评估称，“新冠病毒的起源最有可能与一场实验室事故有关，可能涉及武汉病毒研究所的实验、动物处理或采样”。实则通篇只说了一句话，没有可靠证据证明“实验室泄露论”。

再看所谓“溯源报告”的归因。该报告把美国情报界对溯源存在的分歧，统统归咎于中国“阻挠国际调查并拒绝分享信息”，“需要中国的合作才能对新冠病毒起源作最终评估”。好一个胡搅蛮缠、颠倒黑白！中国在病毒溯源问题上开放、透明的态度，国际社会有目共睹。疫情初期，中国就第一时间分享病毒基因序列，两次邀请世卫专家来华开展溯源研究并为其提供一切便利。反观美国，国内疫情发生的时间线不断提前，德特里克堡和北卡罗来纳大学生物实验室劣迹斑斑，却始终没有正面回应国际质疑。这顶“阻挠国际调查”的大帽子，美国戴最合适。

就在美国忙不迭地给中国罗织罪名时，其国内疫情正在不断恶化。据《纽约时报》统计，截至11月10日，美国单日新增确诊病例98390例，累计确诊病例超4680万，死亡超75.9万人。如此紧急关头，美国两党政客竟然还在打不打疫苗的基础问题上争论不休。日前，拜登要求百人以上企业员工必须接种新冠疫苗的行政命令，被新奥尔良一上诉法院判定为“违宪”，得克萨斯、路易斯安那等共和党掌舵的州也强烈反对该疫苗强制令，致使美国距离疫苗广泛接种又远一步。

美国想方设法在新冠病毒溯源问题上“带节奏”，绑架世卫组织开展针对中国的所谓“二次溯源”，对此意图，国际社会看得清楚。上月，世卫组织公布了病毒溯源拟议新专家组名单，第一阶段曾赴湖北武汉参加溯源研究的6位专家再次入选。他们均曾明确表示，武汉实验室泄漏假说“极不可能”。

美国与其白费心机编故事，处心积虑泼脏水，不如听从国际社会反对溯源问题政治化的正义声音，早日回归科学溯源、合作抗疫的正道。

(责编：杨光宇、胡永秋)