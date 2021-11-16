新华社德黑兰11月15日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德15日表示，国际原子能机构总干事格罗西将于近期访问伊朗。

哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，伊朗已向格罗西发出邀请并提出具体访问日期。格罗西将于近期访问伊朗，与伊朗原子能组织主席伊斯拉米和伊朗外长阿卜杜拉希扬举行会谈。

哈提卜扎德说，格罗西与伊朗原子能组织等保持着非常密切的关系。伊朗与国际原子能机构之间的“技术关系”正朝着好的方向发展。

今年2月，伊朗与国际原子能机构达成一项最长3个月的临时技术协议。该协议5月22日到期，伊方5月24日决定将协议延期一个月。根据该协议，国际原子能机构在伊朗核设施内安装监控摄像头，继续其必要的核查和监督活动，伊朗将保存一些核设施的视频监控资料。如果美国解除对伊制裁，伊朗将把这些监控资料交给国际原子能机构。6月25日，国际原子能机构要求伊朗就是否再次延期临时技术协议予以答复。

9月12日，伊斯拉米与格罗西在伊朗首都德黑兰举行“具有建设性”的会谈。伊斯拉米在会谈后的联合记者会上说，会谈的目的是在国际原子能机构的规则框架内为扩大互动与合作创造机会。根据会谈后发表的共同声明，双方强调合作和互信的重要性，以及在建设性和纯技术氛围下解决问题的必要性。

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