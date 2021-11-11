施瓦布

第二次世界大战给人类带来沉痛灾难，战后成立的联合国承担着维护世界和平与安全的重要使命。50年前，中华人民共和国恢复联合国合法席位，这是改变全球合作历史的重要时刻。中国在维护世界和平与安全、减贫、帮助最不发达国家及其人民等方面发挥着越来越重要的作用。

过去40多年来，中国持续开展减贫工作，数亿人脱贫，是对实现联合国千年发展目标贡献最大的国家。中国先后参加近30项联合国维和行动，累计派出维和人员5万余人次。新冠肺炎疫情发生以来，中国通过联合国相关机制向其他国家提供大量医疗防护物资等。今年全年中国将对外提供20亿剂以上新冠疫苗，以帮助世界应对百年来最严重的公共卫生危机。在应对气候变化、教育、性别平等、海洋环境保护等诸多领域，中国的作用也越来越不可或缺。

尽管会员国在联合国的协调下付出了巨大努力，但人类当前仍面临许多挑战。新冠肺炎疫情仍在继续，我们还面临从经济增长乏力、不平等加剧，到债务水平不可持续、环境恶化、气候变化加速等相互关联的紧迫问题。应对这些挑战，国际社会必须共同行动，为全人类及我们的后代建设一个更加美好的世界。

习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表特别致辞时指出，世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。我完全支持这一主张。只有通过多边途径，世界各国才能实现经济和社会发展，同时避免全球、区域和国家层面出现的战争、饥荒、不平等以及不可逆转的环境破坏。

世界经济论坛自1971年成立以来，在其所有倡议和活动中都提倡采用多边的方法，秉持利益相关者理念。不同背景的利益相关者，包括国家元首和政府首脑、商界领袖、学术专家、媒体和社会组织领导人加入我们的倡议，努力寻找改善世界状况的途径。

自1979年第一次访问中国以来，我非常高兴地看到，每年都有越来越多的中国民众利用世界经济论坛的平台，与来自世界各国、各领域的领导者就全球关注的问题进行交流，寻求互相理解，寻找合作机会。世界经济论坛努力构建公私合作的平台，让来自各国的主要利益相关者就未来的关键问题进行交流。例如，我们围绕“第四次工业革命”概念，推动数字转型，呼吁改善数字治理。我们欢迎更多来自中国的利益相关者参与我们的倡议。

包括世界经济论坛在内的国际社会热切期待中国在全球治理中发挥更重要作用。展望未来，我们希望联合国所有会员国都恪守联合国宪章宗旨和原则，尊重国际法，这是全球合作的基本原则。确立这些原则是为了避免再次发生毁灭性战争，它们理应得到国际社会每个成员的最大尊重。

我愿响应联合国秘书长古特雷斯几年前在“一带一路”国际合作高峰论坛上所说的话：“我们面临的挑战是为共同利益重振国际合作，为所有人构建和平和有尊严的生活。”今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年，也是世界经济论坛成立50周年。我们期待在未来继续携手前行，共同建设一个更加美好的世界。

（作者为世界经济论坛创始人兼执行主席）

《 人民日报 》（ 2021年11月11日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)