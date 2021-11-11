本报记者 王 芳 肖新新

“中国忠实履行联合国安理会常任理事国职责和使命，维护联合国宪章宗旨和原则，维护联合国在国际事务中的核心作用。中国积极倡导以和平方式政治解决争端，派出5万多人次参加联合国维和行动，已经成为第二大联合国会费国、第二大维和摊款国。”习近平主席日前在中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议上发表重要讲话，深刻阐明中国积极参加联合国维和行动，维护世界和平、践行多边主义的大国责任与大国担当。

中国人民热爱和平，深知和平安宁的珍贵。中国坚定不移走和平发展道路，同所有爱好世界和平的国家一道，致力于建设持久和平、普遍安全的世界。自1990年以来，中国已先后参与近30项联合国维和行动，在监督停火、稳定局势、保护平民、安全护卫、支援保障等方面发挥重要作用，被国际社会誉为维和行动的关键力量。

坚定履行承诺，彰显大国担当

守护和平，重信守诺。历史记录下中国不断加大对维和行动支持和参与力度、为世界和平与发展贡献力量的光辉足迹。

1990年，首次向联合国停战监督组织派出5名军事观察员；1992年，首次成建制向联合国柬埔寨临时权力机构派出400人的维和工程兵大队；2000年，首次派出维和警察；2002年，正式加入联合国一级维和待命安排机制；2003年，首次向非洲地区派遣成建制维和工兵分队和医疗分队；2013年，首次派出连级规模警卫分队参加联合国马里多层面综合稳定特派团；2015年，首次派出维和步兵营支援联合国南苏丹特派团；2017年，首支维和直升机分队部署至苏丹达尔富尔地区……

英勇出征，砥砺前行。31年来，中国在联合国安理会5个常任理事国中派出维和人员数量名列第一，中国维和部队构成从单一军种为主向多军兵种拓展，任务类型从支援保障向综合多能转型，行动目标从制止武装冲突向建设持久和平延伸。中国“蓝盔”足迹遍布20多个国家和地区，24名中国维和人员为和平事业献出宝贵生命。目前有2200余人在联合国8个任务区执行任务。

“恪守维和基本原则”“完善维和行动体系”“提高快速反应水平”“加大对非洲的帮扶”……2015年9月28日，习近平主席在联合国维和峰会上发表讲话，宣布一系列中国改进和加强维和行动的重大举措，为新时代中国参与维和行动指明方向。

6年来，一个个掷地有声的承诺落地生根，一项项扎实有力的行动开花结果。组建8000人规模维和待命部队和300人规模常备维和警队，成为联合国维和待命部队中数量最多、分队种类最齐全的国家；落实对非盟1亿美元无偿军事援助，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设；设立中国—联合国和平与发展基金，累计注资1.2亿美元，启动开展112个合作项目，惠及100多个国家和地区……

“中国维和人员在维和行动中发挥着弥足珍贵的作用，我对他们的无私奉献表示高度赞赏。中国对维和事业的贡献值得称赞。”联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦说。

带去和平信心，点亮发展希望

发展和安全并重，标本兼治解决冲突根源，和平才可持续。中国在维和行动中，既努力为冲突国家和地区创造安全稳定环境，也积极参与医疗卫生、人道救援、环境保护、民生发展、社会重建等工作，为当地民众带去和平信心、点亮发展希望。

2020年8月，贝鲁特大爆炸事件后，中国第十九批赴黎巴嫩维和部队多功能工兵分队、建筑工兵分队和医疗分队官兵迅速抵达，高标准完成灾后援助、医疗救助、人道主义救援等一系列任务；黎以边境“蓝线”上，面对严峻的疫情和安全形势，中国维和官兵仅一年内就累计清排雷场13400多平方米、维护通道106条、完成118项工程施工任务。“难度越大，越能体现中国维和工兵的专业水平，不愧是敢啃‘硬骨头’的中国‘蓝盔’！”联黎部队人员由衷称赞中国维和官兵。

中国积极开展人道主义救援，广泛参与战后重建，帮助战乱地区恢复社会秩序、改善民生。中国维和人员在刚果（金）原始森林深处，冒险为当地民众修筑道路；在利比里亚，到偏远村庄巡诊义诊；在南苏丹，修建索普桥，为深陷严重粮食危机的国家增添“补给线”；在抗疫斗争一线，与当地政府和民众并肩合作，救治重症病人，分享抗疫经验。

截至今年9月，中国维和人员累计新建修复道路1.7万余公里、桥梁300余座；排除地雷以及各类未爆炸物1.8万余枚；运送物资120余万吨，运输总里程1300余万公里；接诊病人25万余人次；直升机飞行1600余架次，飞行近2000小时；完成4900余次武装巡逻和护卫任务。国际研究机构报告认为，中国在维和行动中的专业水准和良好形象，提高了联合国维和行动的效率，加强了维和行动的正义性。

中国维和人员不仅是和平的守护人，还是友谊的传播者。赴刚果（金）医疗分队与驻地布卡武市“国际儿童村”结成对子，中国女官兵被孩子们亲切称作“中国妈妈”，这一爱心接力棒已经接续近20年，在当地传为佳话。赴南苏丹维和部队向当地人民传授农业技术、赠送农具菜种，建起“蓝盔农场”。

联合国刚果（金）稳定特派团司令科斯塔评价，中国维和人员始终坚守和平、践行大爱，为战乱和危机中的无助民众带来安全与温暖。

践行多边主义，凝聚维和合力

世界和平需要各国共同维护，维和行动需要多方加强合作。当前，百年变局和世纪疫情叠加，国际安全形势不稳定性不确定性增加，冲突地区人民对和平的渴望更加强烈，联合国维和行动的作用与意义更加凸显。中国努力推动开展维和国际合作，提高维和行动整体效力和效率，为促进国际和平与安全发挥更大作用。

中国积极响应联合国“为维和而行动”倡议，先后与90多个国家、10多个国际和地区组织开展维和交流与合作；推动安理会通过首份关于维和人员安全问题的决议，牵头成立联合国维和人员安全小组；向联合国维和人员捐赠新冠疫苗，优先用于非洲任务区；与联合国、有关国家和地区组织开展维和演训活动，举行金砖国家维和事务磋商、维和（警察）国际研讨会等，分享经验做法，密切协调沟通，共同提升能力……联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅说，中国已成为国际社会公认的支持维和行动与多边主义的重要力量。

“中国是联合国维和事业的关键参与者，为世界和平建设作出巨大贡献。”联合国秘书长古特雷斯表示，联合国期待在世界和平与安全等方面同中国开展更加紧密合作。

“和平犹如空气和阳光，受益而不觉，失之则难存。”站在新的历史起点，无论国际风云如何变幻，中国维护世界和平的决心不会改变，中国促进共同发展的决心不会改变，中国打造伙伴关系的决心不会改变，中国支持多边主义的决心不会改变。中国愿同所有爱好和平的国家一道，弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体，让和平的阳光普照大地。

《 人民日报 》（ 2021年11月11日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)