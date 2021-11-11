侯艳琪

尼泊尔是中国的友好邻邦，两国人民的友好交往跨越千年。1955年中尼建交以来，两国始终坚持在和平共处五项原则基础上发展双边关系，政治互信不断巩固，经贸合作日益深化，人文往来愈发密切。

今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。中国人民不会忘记，尼泊尔政府和人民给予中方的坚定支持。早在1956年，尼方代表团就在联合国大会上发言支持恢复中华人民共和国在联合国合法席位。1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利。作为“两阿提案”共同提案国之一，尼泊尔为此作出了重要贡献。

中华人民共和国恢复联合国合法席位这一具有重大意义的事件，开启了中国和联合国合作的新篇章，也成为中尼深厚友谊的历史见证，有力助推双边关系不断向前发展。习近平主席2019年对尼泊尔进行国事访问期间，两国领导人宣布将中尼关系提升为面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，双方同意在联合国等多边机制内加强合作，维护广大发展中国家共同利益。中尼两国关系进入历史最好时期。

中尼各层级交往频繁，在共建“一带一路”框架下的务实合作不断拓展深化。两国先后签署了“一带一路”合作备忘录、过境运输议定书等重要合作文件，中尼跨境铁路可行性研究已经启动，阿尼哥和沙拉两条公路保通升级工作稳步推进，博克拉国际机场等项目即将完工，中尼跨喜马拉雅立体互联互通网络初具雏形。新冠肺炎疫情发生以来，尼泊尔政府及时向中方捐赠口罩，中国也通过援助抗疫物资、分享防控经验、保障口岸单向货运畅通等多种方式向尼方提供帮助，并成为尼泊尔最大物资援助国和疫苗供应国，尼各界对此深表感谢，中尼命运共同体建设迈出坚实步伐。

中尼携手共擎多边主义火炬，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，支持联合国在国际事务中发挥更大作用。中尼两国在人权、应对气候变化、维和行动等重大问题上相互配合、相互支持，坚决反对个别国家干涉他国内政的企图，共同维护发展中国家主权、独立、安全、发展等合法权益。尼泊尔在涉藏、涉疆、新冠病毒溯源等问题上支持中国正义立场，积极支持中方提出的全球发展倡议，积极推动构建人类命运共同体。中国坚定支持尼泊尔维护自身主权和独立，在南南合作援助基金项目下同联合国开发计划署共同开展援尼合作。

大道不孤，德必有邻。作为世界上最大的发展中国家和联合国安理会常任理事国，中国将始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，同尼泊尔等发展中国家一道，支持以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，维护发展中国家共同利益，推动构建人类命运共同体，携手创造更加美好的未来！

（作者为中国驻尼泊尔大使）

《 人民日报 》（ 2021年11月11日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)